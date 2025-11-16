L’Italie est en panique totale après l’humiliation contre la Norvège !

L’Italie a peur. Ce dimanche soir, l’équipe de Gennaro Gattuso a été balayé par la Norvège (1-4), première de son groupe avec huit victoires en huit journées. Si le parcours de qualification de la Squadra Azzurra a été réussi, cette désillusion encaissée à San Siro inquiète pour la suite. Car l’Italie est deuxième de son groupe et devra passer par la terrible épreuve des barrages en mars prochain pour obtenir son billet pour le Mondial 2026, en Amérique du Nord. Et après ce fiasco, le peuple italien retient son souffle.

La suite après cette publicité

Car si les supporters et les médias italiens sont en colère, Gennaro Gattuso n’a pu que s’excuser après cette prestation. «On demande pardon aux tifosi, 4-1 c’est un résultat trop lourd. On a fait une belle première mi-temps, mais pas la deuxième. On a eu beaucoup de difficulté. On a commencé à avoir peur (…) On doit repartir et redémarrer de cette première mi-temps (…) C’est inquiétant, je serais hypocrite de dire le contraire. On se reverra dans trois mois… Mais c’est facile à lire, aujourd’hui, nous avons reçu une trop grande leçon.», a-t-il lâché à la Rai.

Gennaro Gattuso s’excuse auprès de l’Italie

Car après l’ouverture du score d’Esposito, l’Italie affichait un bon visage en première période et s’est complètement liquéfiée au fil du match quand la Norvège de Solbakken, portée par Nusa, puis un doublé d’un Haaland qu’on ne peut arrêter en ce moment, n’étouffe Milano, avant un dernier but de Strand Larsen dans le temps additionnel pour clouer l’humiliation. «Après le 2-1, on a lâché et nous avons disparu du terrain. Cela ne doit pas arriver. Nous sommes énervés et déçus de nous-mêmes. Nous devons relever la tête car en mars, on joue quelque chose de gros. Je suis très amer mais nous devons absolument aller au Mondial. Il faut trouver de la confiance d’ici à mars», s’inquiétait Gianluigi Donnarumma après la rencontre.

La suite après cette publicité

Une tension forte pour Gennaro Gattuso et ses hommes contre un pays qui ne peut accepter une troisième non-qualification de suite pour une Coupe du monde de football. «La pression est forte en ce moment, nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Coupe du monde lors des deux dernières éditions, et nous ne devons pas sous-estimer cet aspect. Mais nous ne pouvons pas non plus nous laisser abattre au premier revers», concluait le sélectionneur national. «Nous savons la responsabilité que nous avons en mars. Nous devons prendre nos responsabilités (…) Nous avons un bon groupe et nous devons faire mieux et plus», assurait également Manuel Locatelli. L’Italie va donc devoir trouver les ressources nécessaires pour enfin briser la malédiction en mars prochain et se qualifier à une Coupe du monde.