Brésil : Carlo Ancelotti ouvre la porte à une prolongation

Engagé par le Brésil pour se qualifier et remporter la prochaine Coupe du Monde, Carlo Ancelotti aura-t-il envie de prolonger l’aventure avec la Seleção une fois le Mondial terminé ? À 66 ans, l’Italien a été relancé sur le sujet à la veille du match amical entre le Brésil et la Tunisie. Et il a répondu avec malice…

«Non, on n’en a pas discuté, mais c’est possible, c’est possible, parce que… Oui, c’est possible, parce que, comme je l’ai dit, je me sens très bien ici. Je n’ai pas d’autres choses en tête pour le moment que l’équipe nationale brésilienne. Pour continuer, il faut être deux : la CBF (la fédération, ndlr) et moi. Nous ne sommes pas pressés de le faire. Je n’ai aucun problème. La vérité, c’est que le contrat avant la Coupe du Monde est beaucoup moins cher et qu’après la Coupe du Monde, il peut être beaucoup plus cher… », a-t-il confié avec le sourire en conférence de presse.