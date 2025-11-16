Nigeria - RD Congo : les compositions officielles

C’est le choc de la soirée. Le Nigeria affronte la RD Congo ce dimanche à 20h au Maroc lors des barrages africains pour la Coupe du monde, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur victoire contre le Cameroun (0-1), les hommes de Sébastien Desabre vont essayer de se qualifier pour les barrages intercontinentaux et tenter de rejoindre la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974.

Pour ce faire, le technicien français a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Mbuku, Bakambu et Elia. Sadiki est titulaire au milieu avec Moutoussamy et Mukau. Du côté du Nigeria, Osimhen animera l’attaque avec Iwobi, Lookman et Chukwueze.

Les compositions officielles :

Nigeria : Nwabali - Ajayi, Fredrick, Bassey, Sanusi - Onyeka, Ndidi - Chukwueze, Iwobi, Lookman - Osimhen.

RD Congo : Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Moutoussamy, Mukau, Sadiki - Mbuku, Bakambu, Elia.