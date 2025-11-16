Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Afrique

Nigeria - RD Congo : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Cédric Bakambu @Maxppp
Nigeria 1-0 Rép. Dém. Congo

C’est le choc de la soirée. Le Nigeria affronte la RD Congo ce dimanche à 20h au Maroc lors des barrages africains pour la Coupe du monde, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur victoire contre le Cameroun (0-1), les hommes de Sébastien Desabre vont essayer de se qualifier pour les barrages intercontinentaux et tenter de rejoindre la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien français a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Mbuku, Bakambu et Elia. Sadiki est titulaire au milieu avec Moutoussamy et Mukau. Du côté du Nigeria, Osimhen animera l’attaque avec Iwobi, Lookman et Chukwueze.

Les compositions officielles :

Nigeria : Nwabali - Ajayi, Fredrick, Bassey, Sanusi - Onyeka, Ndidi - Chukwueze, Iwobi, Lookman - Osimhen.

La suite après cette publicité

RD Congo : Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Moutoussamy, Mukau, Sadiki - Mbuku, Bakambu, Elia.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Rép. Dém. Congo
Nigeria

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Rép. Dém. Congo Flag République Démocrate du Congo
Nigeria Flag Nigeria
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier