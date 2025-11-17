Barça : Pep Guardiola ne dit pas non à un retour

Sur le banc de Manchester City depuis une dizaine d’années, Pep Guardiola va diriger son 1000e match. A cette occasion, il a été interrogé par RAC-1. «Je plains les détracteurs, mais nous avons gagné beaucoup de matches. Nous avons fait du très bon travail. J’ai une affection particulière pour la victoire 6-2 au Bernabéu. J’ai aussi un souvenir ému de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern à Munich, même si l’Atlético nous a éliminés. Et également pour la demi-finale contre le Real Madrid (4-0), qui reste à mon avis le point culminant de cette décennie à Manchester City … Il y a eu de grands matches, c’est certain.»

L’Espagnol a aussi été interrogé sur un possible retour au FC Barcelone. Ce qu’il avait exclu il y a quelques années. « Je ne rejette pas le Barça. En tant que joueur et entraîneur, le club m’a tout donné, mais il y a des étapes dans la vie. Je le dis maintenant que Xavi Pascual revienne, et j’en suis très heureux car je suis convaincu qu’il ramènera la section basket là où elle doit être. Mais je pense toujours qu’il y a des étapes dans la vie et qu’il y a de jeunes entraîneurs qui auront l’ambition de faire ce que nous avons réussi à faire à l’époque. Un retour au Barça ? Comme président ? Allons donc ! » Un retour n’est plus totalement écarté.