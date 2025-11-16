Le nouvel avertissement de la FIFA contre la haine en ligne

FIFA a réaffirmé son engagement contre la haine en ligne à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, en mettant en avant le renforcement de son Social Media Protection Service (SMPS). Depuis son lancement en 2022, ce dispositif a signalé plus de 65 000 publications abusives aux plateformes, dont plus de 30 000 pour la seule année 2025. Cette surveillance proactive, déployée dans plusieurs compétitions majeures, notamment lors de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs à 32 équipes, analyse les contenus visant joueurs, entraîneurs, arbitres ou équipes, bloque les messages avant qu’ils n’atteignent leurs destinataires et alimente les procédures disciplinaires.

Cette année, onze individus ont déjà été signalés à des autorités policières dans plusieurs pays, tandis qu’un dossier a été transmis à Interpol. FIFA indique également qu’elle placera sur liste noire tout auteur d’abus grave, afin de l’empêcher d’acheter des billets pour ses futurs événements. Pour le président Gianni Infantino, ces mesures traduisent une volonté claire de faire du football un espace sûr et inclusif, en ligne comme sur le terrain, en collaborant avec les associations membres et les forces de l’ordre pour tenir les responsables d’abus comptables de leurs actes.