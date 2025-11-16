Lucas Chevalier attendu au tournant, Robert Lewandowski ferme la porte à un départ

Lucas Chevalier va connaître sa première avec les Bleus

À 4 800 kilomètres de Paris, les Bleus, déjà qualifiés pour la Coupe du monde, font escale ce dimanche en Azerbaïdjan. Un match sans enjeu comptable, mais avec des places à aller chercher pour certains joueurs. Ainsi, cette rencontre sera l’occasion pour le grand public de voir Lucas Chevalier pour la première fois avec le maillot de l’Équipe de France A. “Lucas Chevalier, le grand saut” peut-on lire dans Le Parisien. Pointé du doigt pour ses performances jugées décevantes avec le PSG, Chevalier a été soutenu par Didier Deschamps hier en conférence de presse qui a expliqué « ne pas avoir la même analyse sur les difficultés de Lucas ». Quelques minutes plus tôt, Ibrahima Konaté avait aussi répondu à une question sur son coéquipier : « Depuis Lille, il montre énormément de qualités. Je suis très heureux pour lui. Il le mérite et j’espère qu’il le montrera à toute la France. » De son côté, Lucas Chevalier n’a jamais changé d’état d’esprit. Il n’écoute que les remarques de ses entraineurs qui lui font pleinement confiance. Une chose est sûre, la performance du gardien du PSG sera très scrutée.

La suite après cette publicité

Robert Lewandowski veut rester au Barça

À Barcelone, Robert Lewandowski ne pense pas à partir écrit Sport. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il exclut toute idée de départ anticipé et se concentre totalement sur la saison en cours et les titres à remporter avec le club. Son agent, Pini Zahavi a confirmé qu’il n’avait aucune intention de quitter le Barça lors du mercato hivernal et que toute rumeur de départ est fausse. Lewandowski envisage son avenir sereinement et sans précipitation, prêt à analyser ses options une fois sa saison terminée. Le FC Barcelone envisage cependant déjà sa succession, avec des pistes sérieuses comme Harry Kane, perçu comme la priorité pour remplacer le Polonais en cas de départ à l’été 2026. Cette opération serait financée par la libération d’environ 40 millions d’euros de masse salariale liée à Lewandowski, ainsi que par la progression des revenus du club.

Kane temporise pour le Ballon d’Or

En Angleterre, le Daily Star rend hommage à sa star, “Ouvrez lui l’or”, en référence à Harry Kane. L’attaquant anglais a clairement indiqué qu’il ne viserait pas le Ballon d’Or à moins que l’Angleterre ne remporte la Coupe du Monde. En pleine forme cette saison, le capitaine anglais, joueur du Bayern Munich, a inscrit 23 buts en 17 matchs, et il est sur le point de dépasser la légende Pelé au nombre de buts inscrits en sélection nationale avec 76 buts en 111 sélections. Pour Kane, même s’il marquait 100 buts en une saison, sans trophée collectif majeur comme la Coupe du Monde ou la Ligue des champions, décrocher le Ballon d’Or est presque impossible. Et sa priorité absolue est clairement de triompher sur le plan collectif, ce qui lui a échappé pendant tant d’années.