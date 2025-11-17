Menu Rechercher
Commenter 1
Matchs Amicaux

EdF : les deux prochains adversaires des Bleus seraient connus !

Par Valentin Feuillette
Didier Deschamps discute avec Kylian Mbappé @Maxppp

La tournée prévue en mars aux États-Unis prend une tournure plus précise pour les Bleus. Selon L’Équipe, le premier match devrait finalement les opposer à la Colombie, en Floride, alors que la piste américaine avait un temps été évoquée. Ce serait l’occasion de renouer avec un adversaire qu’ils n’ont plus affronté depuis 2018.

La suite après cette publicité

Un second rendez-vous les mènerait ensuite face au Brésil de Carlo Ancelotti, dans le Massachusetts, mais dans une enceinte encore tenue secrète. Ces deux rencontres serviront de tests majeurs avant la Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France
Colombie
Brésil

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France Flag France
Colombie Flag Colombie
Brésil Flag Brésil
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier