EdF : les deux prochains adversaires des Bleus seraient connus !

La tournée prévue en mars aux États-Unis prend une tournure plus précise pour les Bleus. Selon L’Équipe, le premier match devrait finalement les opposer à la Colombie, en Floride, alors que la piste américaine avait un temps été évoquée. Ce serait l’occasion de renouer avec un adversaire qu’ils n’ont plus affronté depuis 2018.

Un second rendez-vous les mènerait ensuite face au Brésil de Carlo Ancelotti, dans le Massachusetts, mais dans une enceinte encore tenue secrète. Ces deux rencontres serviront de tests majeurs avant la Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord.