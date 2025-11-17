Équipe de France : les dessous du dernier rassemblement

Ce dimanche, l’Équipe de France a clôturé sa trêve internationale avec un nouveau succès sur la pelouse de l’Azerbaïdjan (1-3). Avec une équipe remaniée, Didier Deschamps a sûrement apprécié la performance globale de son équipe malgré quelques alertes sur le plan défensif. Une prestation qui a permis à plusieurs joueurs de marquer des points à quelques mois d’une Coupe du monde qui sera la dernière pour le sélectionneur français et qui sera donc très importante pour les Bleus. Dans l’autre sens, à quelques encablures d’une telle échéance, les places peuvent également se perdre rapidement. En ce sens, plusieurs joueurs n’ont pas forcément convaincu lors du dernier rassemblement.

L’épineux cas Rayan Cherki

Maghnes Akliouche a réalisé un rassemblement de qualité. Alors que le staff des Bleus avait même hésité à le rappeler pour ses prestations moyennes et son tempérament effacé depuis son arrivée à Clairefontaine en septembre, le Monégasque a brillé. Buteur ce dimanche, il a su s’affirmer et répondre aux attentes placées en lui. Auteur d’une prestation XXL face à l’Azerbaïdjan, ce qui lui a valu d’être élu homme du match sur notre site, Malo Gusto apparaît désormais comme une évidence au poste de latéral droit. Très bien intégré au groupe et avec une entrée remarquée face à l’Ukraine jeudi (4-0), Hugo Ekitiké a aussi marqué des points. On ne peut pas en dire autant de Rayan Cherki. Doté d’un talent presque unique dans le football actuel, le joueur formé à l’OL réalise des débuts époustouflants avec Manchester City.

Mais pour ces débuts avec les Bleus, ce deuxième rassemblement n’a pas été une franche réussite. Brillant en juin dernier pour ses premiers pas en Bleu, le numéro 10 des Skyblues avait marqué notamment un but exceptionnel lors d’une entrée d’anthologie contre l’Espagne. À l’heure où ces lignes sont écrites, Cherki suscite quelques interrogations, nous a-t-on confié en interne. Après avoir raté les deux précédents pour une blessure musculaire, le Lyonnais n’a pas eu l’impact escompté face à l’Ukraine malgré une titularisation en tant que meneur de jeu. Sa difficile complémentarité avec Olise a également été pointée du doigt, les deux joueurs peinant à trouver des automatismes. Ainsi, le staff français est arrivé à la conclusion qu’associer les deux hommes pourrait être compliqué et que l’ambidextre de 22 ans pourrait davantage s’épanouir dans un rôle de supersub. Son avenir international à court terme ne semble pas menacé pour autant.

Le staff de l’Équipe de France observe plusieurs profils jeunes

Même son de cloche pour Ibrahima Konaté. En difficulté depuis le début de saison avec Liverpool, le défenseur de 26 ans avait expliqué ce dimanche au micro de Téléfoot qu’il souhaitait redevenir un titulaire avec les Bleus. Quelques heures plus tard, l’ancien du RB Leipzig était présent dans le onze des Bleus en Azerbaïdjan. Au bout de trois minutes de jeu, Konaté s’est illustré avec un placement douteux qui a permis aux locaux d’ouvrir le score à la surprise générale. Voilà la réalité de la dynamique actuelle de Konaté : en proie au doute, le défenseur enchaîne les maladresses qui ont le don de faire douter le staff et Didier Deschamps. Selon nos informations, Ibrahima Konaté est sûrement le joueur qui est le plus décrié en interne. Assez pour remettre en doute sa présence à la Coupe du monde l’été prochain ? Sûrement pas, mais un avertissement pour qu’il se réveille au plus vite et revienne vite au niveau qui était le sien la saison dernière.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, le staff des Bleus continue d’observer d’autres profils jeunes. Après de nombreuses blessures et des joueurs qui ne répondent pas forcément présents sur le terrain, les équipes de Didier Deschamps sont à l’affût et pourraient appeler un joueur inexpérimenté au niveau international d’ici à la Coupe du monde. Au poste de défenseur gauche, où Théo Hernandez n’est plus souverain, le nom de Dayann Méthalie revient. Auteur de débuts remarquables avec Toulouse, le défenseur gauche de 19 ans peut également s’appuyer sur des prestations abouties avec les Espoirs pour espérer être appelé à l’avenir. Dans l’entrejeu, le nom d’Ayyoub Bouaddi est forcément étudié. Le milieu de 19 ans du LOSC est apprécié et, malgré la concurrence du Maroc sur ce dossier, est dans le radar des Bleus. D’autres noms comme celui d’Eli Junior Kroupi en attaque sont observés par un staff qui prépare le terrain pour l’avenir mais qui ne devrait pas chambouler ses plans pour les grandes échéances qui arrivent pour autant.