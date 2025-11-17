La réponse piquante du PSG à Kylian Mbappé !

Voilà un dossier qui traîne en longueur. Depuis des mois, les équipes juridiques de Kylian Mbappé et celles du PSG s’échangent des amabilités pour régler un litige financier qui dure depuis le départ du joueur de Paris à l’été 2024. Conspué par les supporters suite à son départ libre vers le Real Madrid, l’attaquant formé à Monaco avait accusé le club de ne pas lui avoir versé ses derniers salaires et diverses primes promises à la négociation de son nouveau contrat en 2022. Après avoir réclamé une somme importante, les parties étaient censées s’être rapprochées depuis plusieurs mois d’après certaines sources. Mais que nenni !

La suite après cette publicité

Ce lundi, tout ce beau monde s’expliquait face au conseil des Prud’hommes de Paris. L’occasion pour les deux clans de régler leurs comptes sur fond de dettes de plusieurs millions d’euros. Après une longue diatribe, le clan Mbappé a réclamé la somme mirifique de 260 millions d’euros au club de la capitale. De leur côté, les pensionnaires du Parc des Princes ont réclamé 240 millions d’euros tout en se défendant face au conseil des Prud’hommes. Un conflit qui semble loin de se régler et qui risque de prendre une nouvelle dimension avec les nouvelles hostilités médiatiques qui sont lancées depuis ce matin.

La suite après cette publicité

Le PSG dénonce "la mauvaise foi" de Kylian Mbappé

En effet, alors que la journée d’audiences s’est achevée depuis quelques heures, le PSG en a remis une couche dans un communiqué cinglant rapporté par RMC Sport : «le club souhaite rappeler qu’il a tout mis en œuvre, pendant plus d’un an, pour parvenir à une solution amiable afin de permettre à toutes les parties d’avancer, conformément à la relation de coopération et de confiance qui doit exister entre un club et son joueur. Plusieurs instances saisies dans le cadre de ce différend ont d’ailleurs encouragé un règlement amiable, que le club a toujours recherché de bonne foi. Malgré ces efforts répétés, M. Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd’hui — une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble.»

Visiblement pris pour cible, le champion d’Europe en titre a rétorqué et a expliqué que le Bondynois a manqué de bonne foi dans cette affaire judiciaire : «devant le tribunal, le club a présenté des éléments démontrant que le joueur a agi de mauvaise foi, en dissimulant pendant près de onze mois, entre juillet 2022 et juin 2023, sa décision de ne pas prolonger son contrat, privant ainsi le club de toute possibilité d’organiser un transfert. Le joueur a ensuite remis en cause un accord conclu avec le club en août 2023, qui prévoyait une réduction de rémunération dans le cas où il déciderait de partir libre, afin de préserver la stabilité financière du club après l’investissement exceptionnel consenti. Cette dissimulation, combinée à la contestation de cet accord clair et documenté, a causé au Paris Saint-Germain un préjudice considérable que le club entend faire reconnaître devant les instances compétentes. Le Paris Saint-Germain continue de défendre ses droits avec rigueur. Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain poursuit sur la lancée de la saison la plus réussie de son histoire, fondée sur la solidarité, le travail, l’esprit d’équipe et la primauté du club sur toute individualité.» Voilà qui est dit.