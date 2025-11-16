Eliminatoires CM - Europe
EdF : le premier but de Maghnes Akliouche avec les Bleus
Ce dimanche, une équipe de France complètement remaniée se déplaçait à Bakou pour y affronter l’Azerbaïdjan et terminer en beauté l’année civile. Déjà qualifiés pour le Mondial 2026, les Bleus ont pourtant été menés au score d’entrée, avant d’égaliser et de prendre l’avantage avant la mi-temps.
TF1 @TF1 – 18:37
30'/ ⚽ GOAAAAAL !! ⚡#AZEFRAVoir sur X
➡️ Maghnes Akliouche double la mise en 1ère mi-temps pour les Bleus ! 1er but pour lui avec le maillot de l'Équipe de France A ! 💪
🇦🇿 1 – 2 🇫🇷
📺 Suivez la rencontre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ :
Sur une montée de Lucas Hernández sur la gauche, Thuram pouvait envoyer un long centre du pied droit vers le second poteau, où se trouvait Gusto. Le latéral droit de Chelsea pouvait remettre directement sur Akliouche, qui a permis aux tricolores de mener au score. Le Monégasque a inscrit son premier but sous le maillot tricolore, pour sa quatrième sélection.
