Menu Rechercher
Commenter 2
Eliminatoires CM - Europe

EdF : le premier but de Maghnes Akliouche avec les Bleus

Par Samuel Zemour
1 min.
Rayan Cherki et Maghnes Akliouche @Maxppp
Azerbaïdjan 1-3 France

Ce dimanche, une équipe de France complètement remaniée se déplaçait à Bakou pour y affronter l’Azerbaïdjan et terminer en beauté l’année civile. Déjà qualifiés pour le Mondial 2026, les Bleus ont pourtant été menés au score d’entrée, avant d’égaliser et de prendre l’avantage avant la mi-temps.

La suite après cette publicité
TF1
30'/ ⚽ GOAAAAAL !! ⚡#AZEFRA
➡️ Maghnes Akliouche double la mise en 1ère mi-temps pour les Bleus ! 1er but pour lui avec le maillot de l'Équipe de France A ! 💪

🇦🇿 1 – 2 🇫🇷

📺 Suivez la rencontre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ :
Voir sur X

Sur une montée de Lucas Hernández sur la gauche, Thuram pouvait envoyer un long centre du pied droit vers le second poteau, où se trouvait Gusto. Le latéral droit de Chelsea pouvait remettre directement sur Akliouche, qui a permis aux tricolores de mener au score. Le Monégasque a inscrit son premier but sous le maillot tricolore, pour sa quatrième sélection.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Azerbaïdjan
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Azerbaïdjan Flag Azerbaïdjan
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier