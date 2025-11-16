EdF : le premier but de Maghnes Akliouche avec les Bleus

Ce dimanche, une équipe de France complètement remaniée se déplaçait à Bakou pour y affronter l’Azerbaïdjan et terminer en beauté l’année civile. Déjà qualifiés pour le Mondial 2026, les Bleus ont pourtant été menés au score d’entrée, avant d’égaliser et de prendre l’avantage avant la mi-temps.

Sur une montée de Lucas Hernández sur la gauche, Thuram pouvait envoyer un long centre du pied droit vers le second poteau, où se trouvait Gusto. Le latéral droit de Chelsea pouvait remettre directement sur Akliouche, qui a permis aux tricolores de mener au score. Le Monégasque a inscrit son premier but sous le maillot tricolore, pour sa quatrième sélection.