Arsenal : la blessure de Calafiori rend fou Arteta

La défenseur d’Arsenal, Riccardo Calafiori, est rentré prématurément de son rassemblement avec l’équipe d’Italie, alimentant les inquiétudes autour de sa participation au derby du nord de Londres, face à Tottenham, le week-end prochain. Le défenseur de 23 ans, titulaire lors de tous les matchs de Premier League cette saison et élément clé du début de saison des Gunners, avait rejoint l’Italie malgré une blessure à la hanche. Toutefois, il n’a pas été retenu pour le match remporté contre la Moldavie (0-2) et a été renvoyé à Londres pour des examens médicaux. Le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a commenté : « il a essayé d’être disponible, mais il ne peut plus forcer les choses maintenant ».

Cette situation survient alors que Mikel Arteta aurait préféré que Calafiori reste à Arsenal afin de gérer sa blessure, selon La Repubblica. Malgré tout, Gattuso et Gianluigi Buffon, désormais chef de la délégation italienne, ont encouragé les joueurs à honorer leurs obligations internationales même s’ils ne sont pas à 100 %. Arsenal espère que le joueur sera pleinement rétabli pour le derby, dans un contexte où l’équipe fait face à une longue liste de blessés. Arteta a d’ailleurs souligné après le dernier match avant la trêve : « maintenant, nous repartons à zéro avec la trêve internationale, nous récupérons les joueurs en pleine forme, ceux qui ne sont pas en forme se rétablissent, et nous repartons ».