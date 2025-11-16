Menu Rechercher
Portugal : les buts de Gonçalo Ramos et João Neves contre l’Arménie

Par André Martins
João Neves en action @Maxppp
Portugal 9-1 Arménie

Le Portugal affronte en ce moment même l’Arménie, à l’occasion de la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2026. Sans Cristiano Ronaldo, suspendu contre l’Irlande après un coup de coude sur un adversaire, la Seleção das Quinas a ouvert le score tôt avant de concéder l’égalisation. Les Parisiens Gonçalo Ramos et João Neves ont ensuite rapidement redonné l’avantage aux leurs avec deux buts coup sur coup.

🇵🇹-🇦🇲

Le magnifique coup franc de Joao Neves pour s'offrir un doublé !

Aligné d’entrée, l’attaquant de 24 ans a intercepté une mauvaise passe en retrait d’Artur Serobyan dans la surface, éliminé le gardien avec un contrôle et conclu dans le but vide du pied gauche. De son côté, le milieu de terrain a profité d’une remise de Bruno Fernandes pour frapper en demi-volée devant la surface, inscrivant son premier but sous les couleurs du Portugal. L’ancien de Benfica a récidivé dix minutes plus tard en convertissant un coup franc d’une sublime frappe enroulée du droit, qui a contourné le mur et heurté la barre transversale avant de finir au fond. Avec un score de 5-1 à la pause, le Portugal est presque officiellement qualifié pour le prochain Mondial.

Eliminatoires CM - Europe
Portugal
PSG
João Neves
Gonçalo Ramos

