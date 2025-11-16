PSG : Achraf Hakimi, une référence mondiale en route vers le Ballon d’Or africain

«Le statut d’Hakimi n’a pas changé ces deux dernières années. Il est l’un des leaders du vestiaire. Ses coéquipiers l’ont choisi comme 2e capitaine, ça indique son statut et son niveau dans l’équipe… Je suis très content de l’avoir dans l’équipe. (…) C’est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde pour moi». Récemment interrogé sur Achraf Hakimi, Luis Enrique se montrait dithyrambique. Pouvait-il en être autrement ? Arrivé dans la Ville Lumière en juillet 2021, le numéro 2 du Paris Saint-Germain n’en finit plus d’impressionner. Dans son couloir droit, l’international marocain (88 sélections, 11 buts) semble, en effet, avoir trouvé un territoire trop étroit pour son imagination. Alors il l’étire, il le tord, il le transcende. Résultat, depuis qu’il a posé ses valises dans la capitale française, le joueur passé par l’Inter Milan, le Real Madrid et le Borussia Dortmund empile les titres et affiche des statistiques déroutantes (27 buts et 38 passes décisives en 189 matches toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Un latéral hybride et ultra-décisif

Outre ces chiffres et une solidité défensive certaine, on devine surtout un joueur qui ne se contente plus d’habiter son poste : il le réinvente. Tantôt éclaireur, tantôt finisseur, parfois même maître d’orchestre surgissant là où on ne l’attend pas, le protégé de Luis Enrique fait finalement du rôle de latéral droit un art en mouvement. Chaque projection est imprégnée d’une détermination glaçante, chaque retour défensif porte la signature de l’élégance. «Il est le meilleur latéral droit du monde. Il m’impressionne, avec un volume de jeu, avec une qualité technique, dans les petits espaces. Il a une justesse offensive. C’est un latéral droit, mais c’est un piston, un avant droit. Je suis sûr qu’on peut le mettre de l’autre côté. C’est un joueur moderne», reconnaissait, à ce titre, son nouveau coéquipier Lucas Chevalier. Adoubé par ses partenaires, loué dans la presse et acclamé par les supporters parisiens, celui qui vient de souffler sur sa 27e bougie atteint finalement des sommets inespérés, ou tout du moins encore jamais atteints.

La suite après cette publicité

À force de briser les schémas et d’élargir l’horizon tactique, le natif de Madrid est, en effet, en train de transformer son flanc droit en une véritable scène ouverte, où s’invite alors une nouvelle manière de comprendre le football. Au sommet de son art - malgré une blessure qui l’éloignera des terrains pour les prochaines semaines - le puissant droitier d’1m81, infatigable et précieux dans sa polyvalence, ne manquait d’ailleurs pas de saluer l’impact de Luis Enrique dans sa trajectoire. «Je pense qu’il m’a permis de voir le football de différentes manières. De voir le foot à différents postes grâce à ses systèmes. De temps en temps, je joue à l’intérieur. Je fais différents mouvements aussi qu’avant, je ne savais pas faire ou que je ne me sentais pas capable de faire. Il m’a appris ça. C’est pour ça qu’on voit un Hakimi différent», nous confiait le Marocain en avril dernier. Et que dire de cette version 2.0…

L’heure du sacre ?

Sixième du dernier Ballon d’Or - un classement final jugé sévère par de nombreux observateurs - Achraf Hakimi sort, en effet, d’une saison 2024-2025 historique (11 réalisations et 16 offrandes en 55 matches toutes compétitions confondues). Grand artisan de la domination parisienne sur la scène nationale (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions) et continentale (Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe), le latéral francilien - buteur en quart de finale, demi-finale et finale de la dernière édition de C1 - a finalement joué un rôle majeur dans les performances du club parisien, tout en s’illustrant par son endurance et son intelligence de jeu. «C’est quelque chose que Dieu m’a donné, cette puissance en cardio, pour des efforts prolongés. J’ai un préparateur et un nutritionniste personnels, et l’entraîneur a bien géré mon temps de jeu pour que j’arrive toujours en forme», précisait, dans cette optique, l’arme fatale des Rouge et Bleu. Capable d’évoluer dans des positions plus axiales en profitant des permutations mises en place par Luis Enrique, comme cela a pu être le cas sur ses buts contre Arsenal et l’Inter en Ligue des Champions, Achraf Hakimi se retrouve d’ailleurs, aujourd’hui, à la première place de nombreuses catégories statistiques offensives.

La suite après cette publicité

Parmi les défenseurs/pistons du Top 5 européen toutes compétitions confondues depuis septembre 2024, il est celui ayant le plus grand nombre de ballons touchés (6568), plus que Virgil van Dijk (5688), Josko Gvardiol (5389), Willian Pacho (5300) ou encore Alessandro Bastoni (5295). Mais ce n’est pas tout. En tête du classement des passeurs (17) devant Alejandro Grimaldo (16) et Pedro Porro (12), le patron des Lions de l’Atlas est également le deuxième joueur le plus décisif face au but (13 réalisations), juste derrière le piston de l’Inter Milan, Denzel Dumfries (14). Une influence retrouvée dans bon nombre d’autres domaines et confirmant le poids prégnant du Marocain sous la tunique parisienne : 2e au nombre de passes réussies (4540), 2e défenseur/piston ayant tenté le plus de tirs (108), 1er au nombre de passes tentées (5042), 1er au nombre de ballons touchés dans la surface adverse (247), 1er au nombre de tirs cadrés (44). Logiquement récompensé du Prix Marc-Vivien Foé, consacrant le meilleur joueur africain de Ligue 1, Achraf Hakimi vise désormais plus haut.

Bien qu’exclusivement animé par l’envie de garnir l’armoire à trophées du PSG, le Parisien fait, en effet, partie des dix finalistes pour le Ballon d’Or africain 2025. «Je n’y pense pas constamment, mais maintenant que j’ai une chance de le gagner, c’est devenu un rêve ! J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir remporter des titres, collectifs et individuels, et maintenant que je fais partie des joueurs présélectionnés pour le remporter… Je pense que je suis l’un des joueurs qui le méritent après la saison que j’ai réalisée, et je suis heureux de faire partie des favoris. Cela me motive aussi davantage à continuer à faire des efforts pour, je l’espère, figurer à nouveau sur la liste l’année prochaine», confiait récemment l’intéressé. Aux côtés de Mohamed Salah (4e du dernier Ballon d’Or), Victor Osimhen, Serhou Guirassy, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Denis Bouanga, Fiston Mayele, Frank Zambo Anguissa mais également Oussama Lamlioui, Achraf Hakimi fait, aujourd’hui, figure de favori incontesté. Réponse ce mercredi 19 novembre, lors des CAF Awards, organisés à Rabat, où le Marocain devrait remporter sa première grande distinction individuelle, symbole d’un talent exceptionnel et inaltérable.