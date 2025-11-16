CAF Awards 2025 : les finalistes pour le titre de meilleur joueur

Ces dernières semaines, la CAF avait dévoilé la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année. Une liste qui avait fait beaucoup réagir avec notamment quelques absents. On retrouvait notamment Achraf Hakimi, Mohamed Salah, Victor Osimhen, Serhou Guirassy, Iliman Ndiaye, André-Frank Zambo Anguissa, Pape Matar Sarr, Denis Bouanga, Fiston Mayele et Oussama Lamlioui. Mais le Camerounais Bryan Mbeumo et le Congolais Yoane Wissa, sensationnels avec Brentford la saison passée, Omar Marmoush, auteur d’un début de saison épatant avec Francfort avant son transfert à Manchester City, Ademola Lookman, tenant du titre, mais aussi Antoine Semenyo, attraction de Bournemouth, n’étaient pas présents.

Qu’importe, ce dimanche, la CAF a dévoilé la liste des trois finalistes du Ballon d’Or africain. Grand favori cette année, Achraf Hakimi est évidemment présent tout comme l’Égyptien Mohamed Salah. Pour compléter cette liste, on retrouve le Nigérian Victor Osimhen qui joue d’ailleurs ce dimanche soir une place pour la finale des barrages de qualification au Mondial 2026.