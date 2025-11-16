Menu Rechercher
Commenter 8

CAF Awards 2025 : les finalistes pour le titre de meilleur joueur

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Achraf Hakimi sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Ces dernières semaines, la CAF avait dévoilé la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année. Une liste qui avait fait beaucoup réagir avec notamment quelques absents. On retrouvait notamment Achraf Hakimi, Mohamed Salah, Victor Osimhen, Serhou Guirassy, Iliman Ndiaye, André-Frank Zambo Anguissa, Pape Matar Sarr, Denis Bouanga, Fiston Mayele et Oussama Lamlioui. Mais le Camerounais Bryan Mbeumo et le Congolais Yoane Wissa, sensationnels avec Brentford la saison passée, Omar Marmoush, auteur d’un début de saison épatant avec Francfort avant son transfert à Manchester City, Ademola Lookman, tenant du titre, mais aussi Antoine Semenyo, attraction de Bournemouth, n’étaient pas présents.

La suite après cette publicité
CAF_Online
𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗠𝗲𝗻) - 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀

#CAFAwards2025
Voir sur X

Qu’importe, ce dimanche, la CAF a dévoilé la liste des trois finalistes du Ballon d’Or africain. Grand favori cette année, Achraf Hakimi est évidemment présent tout comme l’Égyptien Mohamed Salah. Pour compléter cette liste, on retrouve le Nigérian Victor Osimhen qui joue d’ailleurs ce dimanche soir une place pour la finale des barrages de qualification au Mondial 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier