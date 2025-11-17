Menu Rechercher
Commenter 52
Ligue 1

Affaire Mbappé : les avocats estiment que le PSG "se croit au-dessus de tout"

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé souffle et souffre avec le PSG @Maxppp

Ce lundi, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont entendus aux prud’hommes pour régler leur litige. Pour rappel, le clan du capitaine des Bleus et le club de la capitale ont un énorme différend depuis le départ du joueur au Real Madrid en 2024, libre de tout contrat. Le clan Mbappé devrait réclamer 240 M€ au PSG en guise de « dommages et intérêts suite au préjudice subi après son départ à l’été 2024 », alors que les Champions d’Europe réclament, eux, 180 M€ à Kylian Mbappé, qu’ils accusent de « leur avoir menti en promettant qu’il ne partirait pas libre de tout contrat ».

La suite après cette publicité

Et alors que l’audience vient de reprendre, Maître Cassereau, l’avocate de Kylian Mbappé, s’est expliqué sur les relations qui se sont dégradées entre le joueur et son ancien club, lors de sa plaidoirie. Elle explique « un fond de méthodes qui s’apparentent à un film de Scorsese. Le PSG se croit au-dessus de tout ». Avant d’ajouter que « le PSG a une obsession : empêcher au joueur de partir libre », lui qui avait prolongé deux saisons à l’été 2022, avec une année en option « mentionnée dans le contrat qui était une promesse faite par le club, que le joueur serait libre d’accepter ou non ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (52)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier