Affaire Mbappé : les avocats estiment que le PSG "se croit au-dessus de tout"

Ce lundi, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont entendus aux prud’hommes pour régler leur litige. Pour rappel, le clan du capitaine des Bleus et le club de la capitale ont un énorme différend depuis le départ du joueur au Real Madrid en 2024, libre de tout contrat. Le clan Mbappé devrait réclamer 240 M€ au PSG en guise de « dommages et intérêts suite au préjudice subi après son départ à l’été 2024 », alors que les Champions d’Europe réclament, eux, 180 M€ à Kylian Mbappé, qu’ils accusent de « leur avoir menti en promettant qu’il ne partirait pas libre de tout contrat ».

Et alors que l’audience vient de reprendre, Maître Cassereau, l’avocate de Kylian Mbappé, s’est expliqué sur les relations qui se sont dégradées entre le joueur et son ancien club, lors de sa plaidoirie. Elle explique « un fond de méthodes qui s’apparentent à un film de Scorsese. Le PSG se croit au-dessus de tout ». Avant d’ajouter que « le PSG a une obsession : empêcher au joueur de partir libre », lui qui avait prolongé deux saisons à l’été 2022, avec une année en option « mentionnée dans le contrat qui était une promesse faite par le club, que le joueur serait libre d’accepter ou non ».