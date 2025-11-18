CdM 2026 : les 12 équipes européennes qualifiées sont connues

Au terme d’une ultime journée riche en suspense, la phase européenne des Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict. La Croatie, l’Angleterre, la France et la Norvège ont assuré leur billet direct en dominant leurs groupes respectifs avec maîtrise, confirmant leur statut de valeurs sûres du continent. L’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et les Pays-Bas ont également validé leur qualification sans trembler, tandis que l’Autriche a également su assurer pour retrouver le chemin d’un Mondial pour la première fois depuis 1998, tout comme l’Écosse.

Dans le sillage de ces formations déjà fixées sur leur sort, la Belgique et la Suisse ont également décroché la tête de leur groupe et s’invitent, elles aussi, parmi les qualifiés directs. Cette dernière journée clôt une compétition dense et parfois imprévisible, où plusieurs nations ont su élever leur niveau pour éviter l’écueil des barrages. Place désormais à la préparation d’un Mondial qui s’annonce plus ouvert que jamais.

Les 12 Européens qualifiés :