Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Europe

EdF : une centaine de supporters présents pour le déplacement en Azerbaïdjan

Par Samuel Zemour
1 min.
La France est qualifiée @Maxppp
Azerbaïdjan France

À peine qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa démonstration contre l’Ukraine (4-0), l’équipe de France aborde sans pression son déplacement en Azerbaïdjan dimanche, à Bakou (18h). Privés de Kylian Mbappé, les Bleus poursuivent leur préparation avec l’objectif de maintenir leur dynamique, dans un contexte forcément plus détendu, alors que certains supporters tricolores ont quand même fait le déplacement.

La suite après cette publicité

D’après RMC Sport, une centaine de supporters français ont fait le déplacement : environ 70 membres des groupes officiels, dont 43 des Irrésistibles Français, ainsi qu’une quarantaine d’expatriés comptabilisés par la FFF seront présents pour assister au dernier match de la saison de l’équipe de France, qui devra terminer l’année civile sur une bonne note.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Azerbaïdjan

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Azerbaïdjan Flag Azerbaïdjan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier