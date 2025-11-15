EdF : une centaine de supporters présents pour le déplacement en Azerbaïdjan

À peine qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa démonstration contre l’Ukraine (4-0), l’équipe de France aborde sans pression son déplacement en Azerbaïdjan dimanche, à Bakou (18h). Privés de Kylian Mbappé, les Bleus poursuivent leur préparation avec l’objectif de maintenir leur dynamique, dans un contexte forcément plus détendu, alors que certains supporters tricolores ont quand même fait le déplacement.

D’après RMC Sport, une centaine de supporters français ont fait le déplacement : environ 70 membres des groupes officiels, dont 43 des Irrésistibles Français, ainsi qu’une quarantaine d’expatriés comptabilisés par la FFF seront présents pour assister au dernier match de la saison de l’équipe de France, qui devra terminer l’année civile sur une bonne note.