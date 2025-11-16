Équipe de France : 7 joueurs sont sous pression !

Le travail est déjà fait. Grâce à leur victoire 4-0 contre l’Ukraine jeudi, les Bleus ont décroché leur billet pour l’Amérique du Nord, et seront bien de la partie pour ce prochain Mondial. Ce match face à l’Azerbaïdjan (18h) ne revêt donc pas d’un enjeu majeur… Ou du moins, c’est ce que l’on pouvait penser. Effectivement, il y a certains joueurs qui doivent prouver à Didier Deschamps qu’ils peuvent avoir une place dans l’avion qui traversera l’Atlantique en juin prochain.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur devrait ainsi aligner un onze plutôt remanié, compte tenu des différentes absences qui se sont produites avant et pendant le stage, à l’image de Kylian Mbappé et Camavinga repartis à Madrid, ou de Manu Koné, suspendu suite à son jaune face à l’Ukraine. L’Equipe explique ainsi qu’il y a 6 joueurs qui jouent gros à Bakou en fin d’après-midi.

La suite après cette publicité

Il faut impressionner Deschamps

Théo Hernandez est ainsi mentionné. Le latéral milanais, qui devrait être titulaire aujourd’hui, a des choses à prouver vis à vis de Lucas Digne pour le poste de titulaire sur le côté gauche de la défense. Avec un Jules Koundé clairement dans le dur cette saison, Malo Gusto a aussi un coup à jouer pour le poste de titulaire à droite. Viennent ensuite ceux qui se battent pour une place dans le groupe. Warren Zaïre-Emery, pas forcément exceptionnel en club ces derniers mois, doit aussi se montrer sous son meilleur jour s’il veut marquer des points sous le maillot tricolore. Le nom de Khephren Thuram, appelé en renfort pour couvrir la blessure d’Eduardo Camavinga, est aussi cité par le quotidien sportif.

Dans des rôles plus offensifs, où la concurrence fait rage, certains joueurs pourraient aussi frapper fort en cas de bon match ce soir. On retrouve ainsi Maghnes Akliouche, le Monégasque, qui fait partie des joueurs dont le statut en Bleu est un peu entre deux eaux. C’est aussi le cas de Jean-Philippe Mateta, qui va former un duo offensif avec un autre attaquant qui doit performer ce soir : Hugo Ekitike, qui a bluffé tout le monde au Parc jeudi. Les joueurs de Crystal Palace et de Liverpool pourraient même être tous deux directement en concurrence pour une place disponible, et ils savent donc ce qui leur reste à faire… Vous l’aurez compris, la plupart des Bleus ne joueront pas ce match les mains dans les poches.