Équipe de France : le nouveau chouchou Hugo Ekitike a bluffé tout le monde !

Il y avait de la symbolique, de l’émotion et de l’enjeu ce soir au Parc des Princes, et les Bleus n’ont pas tremblé. Dans un match particulier disputé dix ans après les attentats du 13 novembre, l’équipe de France a signé une large victoire (4-0) face à l’Ukraine, synonyme de qualification officielle pour la Coupe du monde 2026. Un huitième Mondial consécutif pour les hommes de Didier Deschamps, qui ont mis du temps à se libérer avant d’accélérer en deuxième période. Le tout dans une ambiance mêlant recueillement et fête, avec un public qui n’attendait qu’une étincelle pour exploser. Elle est arrivée, entre autres, d’une nouvelle coqueluche bien déterminée à verrouiller son ticket pour les Amériques, et elle se nomme Hugo Ekitike.

Car au-delà de la qualification, ce France–Ukraine a aussi mis en lumière la montée en puissance d’une nouvelle vague. Plusieurs jeunes ont laissé une vraie empreinte. Mais celui qui a fait chavirer le Parc en un quart d’heure, c’est bien Hugo Ekitike. Entré en jeu à l’heure où la France accélérait, le buteur des Reds a montré pourquoi Didier Deschamps avait décidé de lui offrir cette opportunité. Dans un match que les Bleus maîtrisaient désormais sans difficulté, l’ancien Parisien a apporté énergie, spontanéité, et surtout de la justesse dans les derniers mètres. Autrement dit, exactement ce qui manquait à la France dans une première période laborieuse.

Un premier but en sélection

Techniquement, ses statistiques parlent pour lui. Auteur de son premier but en Bleu, Ekitike a terminé la rencontre avec 4 tirs, 2 cadrés, 1 poteau, 2 dribbles réussis sur 2 tentés, et 2 fautes subies en seulement 22 ballons joués. S’il a manqué deux occasions, il a compensé par un impact immédiat. Sa finition plein axe pour le quatrième but, au terme d’un une-deux parfaitement exécuté avec Kylian Mbappé, a confirmé ce qu’on avait perçu dès ses premières touches, à savoir de la confiance, de la verticalité, et un sens du but qui ne demande qu’à éclore. «C’est un rêve d’enfant. À chaque fois que j’ai des minutes sur le terrain, j’essaie de montrer mes capacités et que je suis là pour aider le groupe, peu importe le temps de jeu et même en dehors (du terrain). Je suis content d’être récompensé. J’avais touché le poteau la dernière fois, je l’ai aussi touché cette fois-ci, donc je suis content», a réagi le principal intéressé au micro de TF1. Dans le jeu, l’attaquant de Liverpool a affiché une propreté intéressante avec 67 % de passes réussies, notamment dans sa moitié de terrain, preuve qu’il n’a pas voulu forcer son talent.

«Pour l’instant, je regarde la tête froide, j’ai envie de continuer à performer parce que je suis quelqu’un qui prend goût et qui veut continuer de faire ce qu’il fait. On va continuer à mettre des buts et à participer aux victoires. Forcément, c’est un peu spécial, c’est un stade que je connais bien. Marquer mon premier but en équipe de France ici, c’est un peu symbolique pour moi et c’est un sentiment de victoire. Le coach était content pour moi forcément. Il m’a fait confiance en me donnant ces minutes et j’espère que je lui ai rendu. J’ai senti qu’il était content et j’espère que je lui redonnerai ce sentiment», a conclu l’attaquant de 23 ans en zone mixte. Et quand le Parc s’est levé pour l’ovationner après son but, on a compris que quelque chose était en train de naître. Hugo Ekitike a apporté ce supplément d’enthousiasme que l’on attend d’un néo-international, avec une fougue rafraîchissante dans une soirée déjà très chargée en émotions. Ce premier but pourrait bien être le début d’une relation spéciale avec les supporters français. Et si le nouveau chouchou des Bleus venait tout juste de faire son entrée ?