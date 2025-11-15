CdF : le joli geste du Stade Rennais pour un club amateur

Les joueurs de l’US Pertre-Brielles, évoluant en Régional 3, garderont longtemps en mémoire leur 7e tour de Coupe de France. Avant d’affronter l’US Concarneau (National) ce samedi, ils ont eu la surprise de voyager jusqu’à Vitré dans le car du Stade Rennais, gracieusement mis à disposition par le club breton. Une attention particulière pour ces amateurs, dont la majorité sont fans des Rouge et Noir, qui ont découvert le véhicule à leur sortie du repas d’avant-match.

Ils ont ainsi parcouru une vingtaine de kilomètres dans le car, offrant donc une expérience inédite et mémorable malgré la défaite 3-0 face à un adversaire évoluant cinq divisions au-dessus. Ce geste du Stade Rennais restera un souvenir marquant pour ces joueurs et illustre l’esprit de partage et de proximité entre professionnels et amateurs dans la mythique Coupe de France.