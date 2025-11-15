Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Portugal : Roberto Martínez encense Gonçalo Ramos

Par Allan Brevi
Portugal Arménie

Suspendu après son coup de coude infligé à un joueur irlandais, Cristiano Ronaldo manquera le prochain match des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 contre l’Arménie ce dimanche. Une absence qui pourrait profiter à Gonçalo Ramos : l’attaquant du PSG, longtemps en quête de temps de jeu en sélection, pourrait voir s’ouvrir une fenêtre pour gagner des minutes et s’affirmer dans la hiérarchie offensive du Portugal.

Interrogé sur cette possibilité en conférence de presse, Roberto Martínez a ménagé le suspense tout en envoyant un message clair de confiance envers le jeune avant-centre : « Ronaldo suspendu ? Gonçalo (Ramos) est un attaquant de pointe qui a réalisé de brillantes performances en équipe nationale. Il possède le meilleur ratio minutes jouées par but marqué en compétitions européennes. C’est un joueur très important pour l’équipe nationale. Je ne peux pas dévoiler la composition de départ contre l’Arménie, mais il sera un joueur important. » Réponse ce dimanche dès 15h.

Eliminatoires CM - Europe
Portugal
Gonçalo Ramos
Roberto Martínez

