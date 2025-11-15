Équipe de France : l’analyse sans détour de Didier Deschamps concernant Rayan Cherki

Didier Deschamps en attend plus. Titulaire, jeudi soir, lors de la victoire (4-0) des Bleus face à l’Ukraine, Rayan Cherki a bien tenté de faire des différences mais l’ancien Lyonnais a souvent échoué dans le dernier geste. Impliqué sur le penalty menant à l’ouverture du score, le nouveau joueur de Manchester City a, malgré tout, livré une prestation globalement intéressante. Suffisant pour convaincre Didier Deschamps ? Loin s’en faut… Présent en conférence de presse avant d’affronter l’Azerbaïdjan, le sélectionneur des Bleus a pointé les axes d’amélioration de son protégé.

«Une différence entre le Cherki de City et le Cherki des Bleus ? Rayan, c’est Rayan. Vous dites qu’il a épuré son jeu à Manchester ? Il a une adaptation là-bas dans un rôle qui n’est pas celui qu’il a eu jeudi. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Il y a des choses à améliorer par rapport à ce qu’il a fait jeudi. Il dépend aussi d’un collectif. Son positionnement était un peu trop bas sur ce match. Il y a beaucoup de concurrence à Manchester, son temps de jeu est réduit. Il a fait cette heure de jeu. Il va être concerné par le match de demain. Lui aussi aura besoin de temps, comme tout le monde».

Deschamps pointe des axes d’amélioration

Quelques minutes plus tôt, Ibrahima Konaté avait lui aussi été interrogé sur une éventuelle différence entre le Cherki version City et celui arborant la tunique tricolore. «C’est un joueur à l’ancienne. Il aime donner du plaisir. Son jeu, ses qualités… Je ne pourrais pas le décrire. Il a les deux pieds. Il peut devenir un cadre avec le temps. Cela dépend de lui, de son travail, mais avant d’y arriver il y a un long chemin. Il peut faire des très grandes choses avec ses qualités», s’était alors épanché le défenseur des Reds, bluffé par les qualités du néo-Mancunien.

Pas forcément convaincu par la prestation du meneur de jeu français - qui avait manqué les deux derniers rassemblements à cause d’une blessure - Didier Deschamps a, lui, tenu à pointer du doigt les axes d’amélioration du joueur de 22 ans, notamment dans son acclimatation au sein du collectif France. Des remarques que le principal intéressé devra, logiquement, prendre en compte s’il veut faire partie du voyage en Amérique l’été prochain. En attendant, ce dimanche soir face à l’Azerbaïdjan, Rayan Cherki aura une nouvelle opportunité de prouver à son sélectionneur qu’il mérite de fouler le sol américain.