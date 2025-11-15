Le Real Madrid change le nom de son stade !

Cela a sans doute échappé à pas mal de monde. Pourtant un événement de premier ordre va se dérouler au stade du Real Madrid ce dimanche avec la rencontre délocalisée de NFL entre les Miami Dolphins et les Washington Commanders. Le club espagnol profite de cette occasion pour se moderniser et a carrément décidé de renommer son enceinte. Il ne faudra plus dire Santiago-Bernabéu, du nom de celui qui fut joueur puis entraîneur, directeur sportif et enfin président du club pendant 35 ans, mais simplement Bernabéu.Ce changement s’inscrit dans une stratégie voulant faire du Real Madrid une marque moderne et internationale, capable de viser de nouveaux marchés. L’architecture du stade a déjà considérablement changé depuis les travaux.

D’après AS, le club innovera davantage dans les prochaines semaines, voire les prochains mois en adoptant un nouveau logo, toujours dans le but de renouveler son image en s’adressant à un public plus jeune. «La décision du Real Madrid de renommer le stade Bernabéu est un exemple classique de repositionnement de marque : un nom plus court, une identité visuelle en accord avec une architecture futuriste. C’est une manière de transcender le football. Le lancement de cette nouvelle marque, coïncidant avec les débuts de la NFL à Madrid, démontre clairement que le Bernabéu rivalise désormais avec les plus grands complexes sportifs du monde», analyse Ivan Martinho, professeur de marketing sportif dans les colonnes du média.