Du héros discret du Real Madrid et de l’Ukraine aux oubliettes, l’infernale dégringolade d’Andriy Lunin

Xabi Alonso ne fait pas l’unanimité au Real Madrid. Ses méthodes exigeantes ou encore la distance qu’il met avec ses joueurs ne sont pas appréciées par tout le monde au sein du vestiaire merengue. Si les Français, dont Kylian Mbappé, s’entendent bien avec le coach et son staff, d’autres éléments ne sont pas fans. C’est le cas de Vinicíus Jr, Rodrygo ou encore Fede Valverde. Choyés par Carlo Ancelotti, ils n’acceptent pas vraiment d’être traités différemment par l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Ce dernier est au centre des critiques alors que la crise s’est installée dans la capitale espagnole. Selon certains médias ibériques, une défaite ce soir face à l’Olympiakos en Ligue des Champions pourrait lui coûter son poste. D’autres assurent qu’il a la confiance de Florentino Pérez.

Pour ce match très important, l’ancien milieu de terrain ne pourra pas compter sur Thibaut Courtois, qui n’a pas fait le voyage en Grèce en raison d’une gastro-entérite. Titulaire indiscutable, le Belge de 33 ans a sauvé les siens à de nombreuses reprises. On se souvient qu’il a multiplié les arrêts décisifs face à Liverpool il y a quelques semaines, avant de finalement céder. Ce soir, dans la chaude ambiance d’Athènes, il faudra faire sans lui. Pour le remplacer, pas de surprise puisque c’est sa doublure Andriy Lunin qui jouera la rencontre. Un élément qui n’a pas joué une seule minute cette saison. C’est le seul joueur avec Ferland Mendy à ne pas encore avoir participé à un match cette saison. En effet, Xabi Alonso ne l’a jamais utilisé puisque Courtois a pris part à tous les matches, soit 17 rencontres toutes compétitions confondues.

0 minute jouée cette saison

Lunin, lui, s’est assis sur le banc. Ce qui ne l’a pas empêché de se faire expulser lors du Clasico face au FC Barcelone le 26 octobre dernier. Dans son rapport, l’arbitre de la rencontre, M. César Soto, a noté que le gardien de 26 ans est « allé vers le banc adverse avec une attitude agressive ». C’est la seule fois où on a entendu parler de lui cette saison. Mais l’Ukrainien, qui devait initialement retrouver les terrains en décembre en Coupe du Roi, est attendu dès ce soir. Son dernier match en club remonte au 24 mai dernier face à la Real Sociedad en Liga (victoire 2-0). Six mois plus tard, il va jouer un match très important puisque les Merengues veulent stopper leur crise et Xabi Alonso veut éviter d’avoir encore plus de pression sur les épaules en cas de défaite contre l’Olympiakos.

Tous comptent donc sur Lunin, qui est un élément bien intégré dans le groupe. On a pu le voir l’été dernier venir assister à la cérémonie d’adieu de Lucas Vázquez. La saison dernière, il a participé à 14 rencontres toutes compétitions confondues, encaissant 7 buts et réalisant 6 clean sheets. Dans la foulée, des rumeurs sont apparues au sujet de son avenir. Villarreal a notamment tâté le terrain. Mais le footballeur sous contrat jusqu’en 2030 a préféré rester à Madrid afin de continuer à évoluer dans un club de très haut niveau et se battre pour une place de titulaire avec Courtois. Il espérait avoir sa chance avec un nouveau staff. Mais comme avec Ancelotti, il est considéré comme un numéro 2 pour le moment par Xabi Alonso et ses adjoints.

Un premier match sous tension et pression

Ce soir, il a une opportunité de montrer ce qu’il a dans le ventre, comme l’explique AS. « Lunin pour éviter la tragédie grecque. Le gardien impassible pour calmer un Real Madrid au bord de la crise. (…) Xabi Alonso et son équipe remanient leur défense aujourd’hui à Athènes. Courtois est resté à Madrid hier en raison d’une gastro-entérite, ce qui a soudainement libéré Lunin. Un homme de sang-froid pour un match tendu. Pour mettre Lunin en difficulté, ils (les Grecs, ndlr) ont El Kaabi, le vétéran attaquant marocain auteur de 10 buts cette saison. Mais nous parlions de Lunin. Sans vouloir nous attarder sur le sujet, les récentes apparitions de l’Ukrainien en Ligue des Champions n’ont pas été des plus brillantes. La saison dernière, il n’a joué qu’à Lille (victoire 1-0) et lors de la défaite du Milan AC (3-1) au Bernabéu… »

AS poursuit : « on se souvient seulement de son coup de sang lors du dernier Clásico, lorsqu’il a été expulsé suite à une altercation en bord de touche, mais cela n’a pas trop pénalisé l’équipe, car l’incident s’est produit après le match. Son sang-froid, comme en témoigne sa performance héroïque à l’Etihad lors de la conquête de sa 15e Ligue des Champions, est un rempart. » Marca attend aussi de le voir à l’œuvre. « Lunin, le héros oublié. Il fut un temps où le sort du Real Madrid reposait sur les épaules d’Andriy Lunin. Ce n’était pas une illusion. Lors de la Ligue des champions 2023/24, il a réalisé des arrêts décisifs pour le quinzième titre du Real Madrid. On se souvient notamment de la rencontre face à Manchester City, où la séance de tirs au but s’est transformée en épreuve psychologique, ou encore du match aller contre Leipzig, où il a effectué neuf arrêts. »

Il ne joue plus non plus avec l’Ukraine

Mais par la suite, le Belge a repris sa place. « Ce qui, un an auparavant, semblait être un débat ouvert s’est évaporé. Courtois est revenu en équipe première, et Lunin, malgré ses excellentes performances, n’a pas franchi le pas de quitter le club madrilène, conscient que rivaliser avec le Belge pour une place de titulaire représente un défi colossal, une mission quasi impossible. Le poste de gardien est redevenu l’apanage d’un seul nom. À Madrid, la situation est généralement la même : lorsqu’un titulaire s’impose, les autres disparaissent des radars. » C’est aussi visiblement le cas de la sélection ukrainienne. Lunin (16 capes avec les A), dont la dernière cape remonte au 10 juin dernier contre la Nouvelle-Zélande (victoire en amical, 2-1), n’a plus joué pour son pays depuis. En effet, il était absent de la liste lors des trois dernières trêves internationales, manquant ainsi six rencontres.

Le principal intéressé avait répondu aux rumeurs selon lesquelles il aurait refusé de rejoindre sa sélection. « Elles sont non seulement fausses, mais fabriquées de toutes pièces. Jouer pour l’équipe nationale est le rêve et l’objectif de tout footballeur, et pour moi, c’est un honneur de représenter les couleurs de notre pays. Les articles publiés sont mensongers. Le manque de professionnalisme des journalistes qui publient ou font de telles déclarations me manque de respect, tant sur le plan professionnel que personnel. Paix à tous et gloire à l’Ukraine ! » Malgré tout, cette absence pose question. Marca écrit : « l’Ukraine a cessé de le convoquer. En septembre, il avait déjà été écarté du groupe en raison de douleurs lombaires, mais en octobre et durant cette trêve internationale, il n’a plus été appelé du tout. Trubin s’est imposé comme titulaire indiscutable, ce qui explique pourquoi le gardien du Real Madrid ne participe pas aux stages d’entraînement. Lunin évolue dans cet espace étrange, celui des gardiens qui ont déjà prouvé leur talent au plus haut niveau et qui, pourtant, doivent tout recommencer. » Ce soir à Athènes, il va démarrer un nouveau chapitre en espérant y écrire de belles pages.