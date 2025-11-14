Menu Rechercher
L’OM accueille Adam Lallana

Par Allan Brevi
Adam Lallana sous le maillot de Liverpool @Maxppp

Restés à Marseille durant la trêve internationale, les joueurs de l’OM non convoqués en sélection ont eu une visite inattendue ce jeudi à La Commanderie : celle d’Adam Lallana. L’ancien international anglais, passé par Liverpool et longtemps figure de Southampton, a été aperçu au centre d’entraînement marseillais, une présence rapidement relayée par le club sur ses réseaux sociaux, suscitant la curiosité des supporters olympiens.

Olympique de Marseille
𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗟𝗮𝗹𝗹𝗮𝗻𝗮 special guest today ! 👋
La venue de Lallana s’explique par son lien fort avec Roberto De Zerbi, qu’il a côtoyé durant deux saisons à Brighton entre 2022 et 2024. Désormais entraîneur adjoint à Southampton, l’ex-milieu a retrouvé son ancien coach dans une scène chaleureuse, immortalisée puis diffusée par l’OM. Une visite symbolique qui témoigne de la relation durable entre les deux hommes et de l’ouverture du staff phocéen vers des échanges extérieurs.

