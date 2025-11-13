Qualifs CDM 2026 : la France officiellement qualifiée après avoir écrasé l’Ukraine

C’est un duel qui est presque devenu un classique du foot européen : sur la pelouse du Parc des Princes, les Bleus défiaient l’Ukraine, dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial. Les troupes de Didier Deschamps avaient d’ailleurs l’opportunité de s’offrir leur billet pour l’Amérique avec une victoire ce soir, alors que l’Ukraine était en bonne position pour les barrages. Pour ce match, le sélectionneur national misait sur Maignan dans les cages, avec Digne, Upamecano, Saliba et Koundé devant lui. Dans l’entrejeu, on retrouvait Koné et Kanté, avec devant eux une ligne de trois composée de Barcola, Cherki et Olise. Mbappé était la référence offensive tricolore. En face, quelques noms bien connus, comme le Parisien Illia Zabarnyi ou Roman Yaremchuk. Et avec cette victoire 4-0, les Bleus sont officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, la huitième de suite pour la France.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 13 5 +10 4 1 0 13 3 3 Ukraine 7 5 -3 2 1 2 8 11

Sans trop de surprise, les Français s’emparaient vite du ballon, avec des joueurs offensifs qui avaient à cœur de se montrer, conscients qu’ils avaient une opportunité en l’absence de certains titulaires. Rayan Cherki manquait par exemple le cadre d’une tentative depuis l’entrée de la surface (13e), alors que Kylian Mbappé, qui espère se ressourcer en sélection suite aux problèmes en interne au Real, voyait Trubin déjouer sa tentative (17e). Dominateurs et peu inquiétés, dans ce contexte particulier lié aux dix ans des attentats qui ont secoué Paris, les Tricolores étaient cependant assez maladroits dans les derniers mètres, à l’image de Cherki et Mbappé, assez brouillons. Les occasions étaient donc rares, avec une équipe qui était aussi à court d’idées lorsqu’elle avait le ballon et semblait s’en remettre à ses individualités.

Première période laborieuse, beaucoup mieux en deuxième période

Barcola était proche de trouver la faille avant la pause, mais Trubin sortait une belle parade sur l’enroulé du Parisien, et le cuir touchait même le poteau (42e). La plus grosse occasion du match pour un Barcola assez volontaire et entreprenant devant. On ne pouvait pas forcément en dire autant d’Olise ou Mbappé. Jusqu’ici en tout cas. Mais globalement, le spectacle proposé par les Bleus restait assez pauvre. Que dire des Ukrainiens, qui n’avaient pas tiré une seule fois sur toute la première période. Au retour des vestiaires, les Bleus se faisaient même une grosse frayeur avec un possible penalty d’Upamecano sur Nazaryna, finalement non accordé après recours à la VAR. Mieux encore, quelques minutes plus tard, c’est la France qui allait bénéficier d’un penalty suite à une faute sur Olise, excellent en deuxième période (54e).

La suite après cette publicité

C’est le spécialiste Kylian Mbappé qui allait s’en charger, plaçant parfaitement le ballon sous la barre sur sa panenka (1-0, 55e). Le début d’une deuxième période bien plus agréable et riche en spectacle… Le Merengue n’était d’ailleurs pas loin du doublé sur cette frappe à angle fermé, mais très dangereuse (58e). Le but avait donné un nouvel élan aux Bleus, désormais un peu plus tranchants. Mbappé était notamment très actif, mais butait souvent sur un Trubin assez en jambes. Si Ekitiké, tout juste entré, trouvait le poteau (71e), c’est Olise qui faisait le break. Au niveau du point de penalty, le Bavarois pivotait et expédiait une frappe puissante au fond (2-0, 76e). A noter la belle récupération d’Akliouche au départ et la belle passe décisive de Kanté. En face, c’était le néant, et les Bleus continuaient de se procurer des occasions. Mbappé y allait de son doublé, poussant le ballon au fond après une drôle d’intervention ratée de Trubin sur Ekitike (3-0, 83e). Le joueur de Liverpool se mêlait justement à la fête. Après un rush en solitaire, il combinait avec Mbappé à l’entrée de la surface et fusillait Trubin après ce une-deux (4-0, 88e). Rendez-vous cet été en Amérique !