Algérie : Luca Zidane quitte le rassemblement

Après des premiers pas intéressants le mois dernier, Luca Zidane a de nouveau été convoqué par Vladimir Petkovic durant ce mois de novembre. Mais le portier ne va pas rester plus longtemps avec les Fennecs puisqu’il est blessé et donc forfait.

La suite après cette publicité

«Le gardien de but Luca Zidane est forfait pour les deux matchs amicaux contre le Zimbabwe (13 novembre) et l’Arabie saoudite (18 novembre). Le sociétaire de Granada CF souffre d’une blessure aux adducteurs, contractée avec son club, et a été autorisé à quitter le stage. Pour le remplacer, le sélectionneur national a convoqué le gardien du CS Constantine, Zakaria Bouhalfaya», peut-on lire sur le communiqué de presse.