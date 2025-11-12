Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Afrique

Algérie : Luca Zidane quitte le rassemblement

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luca Zidane avec l'Algérie @Maxppp

Après des premiers pas intéressants le mois dernier, Luca Zidane a de nouveau été convoqué par Vladimir Petkovic durant ce mois de novembre. Mais le portier ne va pas rester plus longtemps avec les Fennecs puisqu’il est blessé et donc forfait.

La suite après cette publicité

«Le gardien de but Luca Zidane est forfait pour les deux matchs amicaux contre le Zimbabwe (13 novembre) et l’Arabie saoudite (18 novembre). Le sociétaire de Granada CF souffre d’une blessure aux adducteurs, contractée avec son club, et a été autorisé à quitter le stage. Pour le remplacer, le sélectionneur national a convoqué le gardien du CS Constantine, Zakaria Bouhalfaya», peut-on lire sur le communiqué de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Algérie
Luca Zidane

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Algérie Flag Algérie
Luca Zidane Luca Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier