Équipe de France : la réaction de Kylian Mbappé après la qualification pour le Mondial 2026

Ce jeudi soir, l’équipe de France disputait une rencontre un peu spéciale. Dix ans après les attentats du 13 novembre, pendant France-Allemagne, les Bleus défiaient l’Ukraine lors d’un match décisif pour les qualifications au Mondial 2026 en Amérique. Après avoir lutté en première période, la formation de Didier Deschamps a débloqué la situation grâce à un penalty de Kylian Mbappé. De quoi permettre de dérouler ensuite avec un football offensif et une large victoire 4-0 qui permet à la France de se qualifier.

L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs inscrit un doublé et délivré une nouvelle passe décisive portant son total en Bleu à 55 pions et 35 offrandes. En carrière, Mbappé a déjà marqué 400 buts et il ne compte pas s’arrêter là. Après la rencontre, au micro de TF1, il s’est exprimé sur cette qualification évidente mais qu’il ne faut pas du tout banaliser. «On a de la fierté comme le coach l’a dit dans le vestiaire, il ne faut pas banaliser la qualification même si ça devient normal. Je pense que dans l’histoire des Bleus, ça n’a pas toujours été le cas. On a essayé d’être le plus sobre possible car ça n’a pas été la plus importante de la soirée, il fallait un maximum de bon sens en se disant que le plus important c’était la commémoration. Sur le terrain, en première période, c’était un peu plus laborieux car on savait qu’avec le résultat de l’Islande, l’Ukraine voulait un match nul pour repasser devant. On a eu un penalty qui nous aide, c’est vrai. Et après on déroule, on marque des buts et on a des situations. Dans l’ensemble, les supporters ont passé une bonne soirée», a-t-il lancé avant d’enchaîner sur ses performances.

Kylian Mbappé veut marquer les esprits

«Il fallait que je sois la meilleure version de moi-même pour aller en CDM. L’année dernière c’était plus laborieux en sélection. C’était important de refaire des matches de mon calibre pour montrer que la sélection c’est toujours important pour moi. La campagne s’est bien passée, le plus important c’est les USA. En club ça se passe bien, les derniers matches c’était plus laborieux mais il ne faut pas s’affoler. Ce que je veux, c’est être le meilleur de moi-même en Coupe du Monde. Tout le monde connaît le foot et l’analyse. Jouer un Mondial, on sait combien c’est spécial. C’est un privilège de représenter la France aux yeux du monde. On va représenter tous les Français pour laisser une trace dans l’histoire de notre pays.» Le Français en a aussi profité pour rappeler l’importance de ce jour symbolique aux yeux du vestiaire et a abordé l’objectif fixé pour le prochain Mondial : la victoire finale.

«Il y a bien sûr les mots en conférence qui représentaient l’équipe de France, on voulait montrer qu’on se sent concernés. On est des Français et ce qui est arrivé à notre pays, c’est catastrophique. On ne pourra jamais combler ce manque mais on pourra avoir de la compassion avec ceux qui ont souffert. Le Mondial ? On y va pour gagner bien sûr, comme les 48 équipes. On veut mettre la 3e étoile, on a été proches. On veut s’en servir. On ne va jamais récupérer cette finale face à l’Argentine. Même si en 2026 on gagne, 2022 on ne l’aura pas gagnée. 3 Coupes du monde gagnées, c’est mieux que deux. Il faut se servir de cet échec en ayant des certitudes : d’abord les phases de poules et ensuite la mort subite où, si tu perds, tu rentres chez toi. C’est deux compétitions différentes». Voilà qui est clair. L’Équipe de France aura encore des matches en mars prochain mais sera logiquement attendue dans quelques mois aux Etats-Unis. Pour la dernière de Didier Deschamps…