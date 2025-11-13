L’affaire Andreas Schjelderup, le scandale qui plombe la Norvège

La Norvège retient son souffle. Elle est prête à exploser de joie. Première du classement du groupe I avec 18 points, la nation d’Erling Haaland a réalisé un sans-faute (6 victoires en autant de matches) et compte trois points d’avance sur l’Italie à deux journées du terme. Autant dire que si elle s’impose à domicile ce jeudi face à l’Estonie, elle peut quasiment sabrer le champagne, et ce, même si la Nazionale s’impose en Moldavie plus tard en soirée. Avec une différence de but nettement à l’avantage des Scandinaves (+26 contre +10 pour les Italiens), il faudrait un véritable cataclysme pour que les hommes de Ståle Solbakken ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde 2026. Cependant, alors qu’Oslo et l’Ulleval Stadion espèrent vivre une grande fête en vue d’une première participation à un tournoi majeur depuis 2000, la sélection norvégienne doit composer avec une affaire embarrassante.

Une affaire Asencio bis

Depuis plusieurs jours, Andreas Schjelderup fait les gros titres à cause d’une affaire extrasportive qui rappelle plus ou moins celle de l’Espagnol Raul Asencio. En clair, le milieu de terrain de 21 ans va être jugé par la justice danoise pour avoir partagé une vidéo à caractère sexuel mettant en scène des personnes mineures. Les faits se sont produits lorsque le joueur du Benfica était âgé de 19 ans et évoluait à Nordsjaelland. Pour rappel, Schjelderup avait été acheté par Benfica au club danois en janvier 2023 contre 9 M€ (+ 5 M€ de bonus), avant d’être renvoyé à Nordsjaelland en septembre 2023, sous la forme d’un prêt d’un an. C’est donc à ce moment-là que les faits se seraient produits. Les médias danois avaient révélé l’affaire en juin dernier, mais n’avaient pas donné l’identité du joueur impliqué. Depuis, on sait qu’il s’agit d’Andreas Schjelderup et ce dernier a plaidé coupable, avant de publier un long message sur ses réseaux sociaux.

«Bonjour à tous. Je voudrais vous parler en toute honnêteté d’une erreur stupide que j’ai commise il y a environ deux ans. À l’époque, j’avais 19 ans, et aujourd’hui, je dois faire face aux conséquences de cette erreur. J’assume l’entière responsabilité de ce qui s’est passé et de ce que j’ai fait, mais il est important pour moi que vous connaissiez le contexte de cet épisode. Je vivais au Danemark à l’époque. J’ai reçu une courte vidéo et je l’ai transférée à mon ami quelques secondes plus tard, sans réfléchir clairement. Nous nous envoyions toujours des mèmes, comme le font beaucoup d’adolescents. Quand j’ai reçu cette vidéo et que je l’ai transférée, comme nous le faisons habituellement, je n’ai pas pensé que celle-ci était différente. Je n’ai vu que les premières secondes et pas la suite de la vidéo. Mon ami, après l’avoir visionnée quelques secondes plus tard, m’a immédiatement rappelé qu’il était bien sûr illégal de la transmettre, alors je l’ai immédiatement supprimée. Sur le moment, je n’ai malheureusement pas pensé aux conséquences et au fait que le partage pouvait être illégal. J’aurais dû réaliser la gravité de cet acte, mais je ne l’ai pas fait à ce moment-là. Ma seule explication est que j’ai été vraiment choqué de voir ce qui semblait être deux jeunes hommes dans une vieille vidéo de mauvaise qualité et que je l’ai envoyée à un ami sans réfléchir. Mon intention n’a jamais été de diffuser quoi que ce soit ni de nuire aux personnes impliquées. C’était une erreur stupide, une erreur unique, que je regrette profondément. Lorsque la police danoise m’a contacté cette année au sujet de ce qui s’était passé, je leur ai dit la vérité et j’ai coopéré tout au long de la procédure. J’ai été inculpé pour cette infraction et je serai probablement condamné dans un avenir proche, très certainement à une peine avec sursis. Je n’ai aucune excuse. Ce que j’ai fait au Danemark à l’époque était illégal et inacceptable. J’en assume l’entière responsabilité et j’espère que mon erreur permettra à d’autres de ne pas commettre la même après avoir entendu ou lu mon histoire.»

Benfica veut le vendre dès cet hiver

Malgré tout, Benfica et l’équipe de Norvège ont fait savoir que Schjelderup ne serait pas sanctionné sportivement. Ce jeudi, le joueur du SLB pourrait donc vivre sa huitième cape sous le maillot de son pays. Avec quel accueil du public d’Oslo ? «Il a fait quelque chose de très stupide. Il sera puni au Danemark, et c’est mérité. Au-delà de ça, pourquoi devrais-je le punir davantage ? Je ne pense pas que ce serait juste. Même si ce qu’il a fait est suffisamment grave, je suis convaincu que l’intégrer dans l’équipe est la bonne décision», a confié son sélectionneur en conférence de presse. De son côté, Lise Klaveness estime que le joueur paiera sa dette, mais qu’il ne devrait pas écoper de sanctions sportives. «Andreas Schjelderup a commis une erreur, une erreur très grave qui engage sa responsabilité pénale. Il devra désormais s’expliquer lors d’une audience de confession prévue le 19 novembre. Nous sommes confiants dans notre évaluation et pensons qu’aucune sanction supplémentaire ne sera prononcée. Nous savons qu’il est inculpé en vertu de l’article 235 (deuxième alinéa, acte de procédure), qui concerne la diffusion de contenus à caractère sexuel impliquant des personnes mineures. Nous ignorons l’âge de la victime. Il est mineur. Nous savons qu’il encourt des amendes et/ou une peine de prison avec sursis de sept jours maximum. Nous n’en savons pas plus. Je ne ferai pas d’autres spéculations, c’est tout ce que nous savons», a déclaré pour sa part la présidente de la fédération norvégienne à la chaîne NRK.

Et Benfica dans tout ça ? Fraichement réélu président du club lisboète, Rui Costa a tenu à affirmer publiquement son soutien à un joueur lié aux Aguias jusqu’en 2028. «Bien sûr que nous soutiendrons Schjelderup. Il l’a dit lui-même et a assumé la responsabilité d’avoir fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire. Le connaissant, il ne l’a pas fait par méchanceté, mais il l’a fait. Nous serons donc là pour le soutenir, car nous savons quel genre de garçon nous avons là.» Cependant, Record affirme ce mercredi que Benfica souhaiterait vendre le Norvégien dès le prochain mercato hivernal et ce dernier serait lui aussi favorable à un départ. Un prix de départ a même été fixé à 25 M€ et des courtisans anglais, italiens et allemands sont annoncés. L’affaire extrasportive du joueur n’est pas évoquée par le quotidien comme argument justifiant le désir des Lisboètes de s’en séparer, mais il n’est pas difficile d’imaginer que les Portugais ne veulent plus voir le nom de leur club associé au Norvégien. Tout ça sans oublier que José Mourinho n’est pas un grand fan de Schjelderup. «Sudakov était en difficulté et Schjelderup est Schjelderup. Il a des difficultés pendant 90 minutes, il a des difficultés avec l’intensité et le sacrifice des transitions», avait déclaré le Special One en septembre dernier, après un match contre Gil Vicente (2-1).