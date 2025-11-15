OM, Maroc : Nayef Aguerd va rentrer à Marseille

Victime d’une pubalgie, Nayef Aguerd va écourter son séjour au Maroc. Selon La Provence, le défenseur de l’Olympique de Marseille va rentrer dans le sud de la France dans les prochaines heures pour poursuivre ses soins. Pour rappel, la douleur s’était réveillée avant la trêve, face au Stade Brestois (3-0, le 8 novembre). Malgré tout, l’ex-joueur de West Ham avait été convoqué par Walid Regragui. Mais comme nous vous l’avons révélé, le staff médical des Lions de l’Atlas et le club olympien travaillent ensemble pour permettre à Aguerd de revenir à 100%.

Le joueur de 29 ans a ensuite été laissé sur le banc face au Mozambique (1-0), vendredi. Aguerd continuera son protocole de soins à La Commanderie et garde l’espoir pour un retour rapide sur les terrains. Si possible, à temps pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, sur ses terres.