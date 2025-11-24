Menu Rechercher
LdC, OM-Newcastle : un dispositif de sécurité XXL déployé à Marseille

Stade Orange Vélodrome @Maxppp
À l’approche du choc opposant l’Olympique de Marseille à Newcastle, au Vélodrome, mardi soir (21 heures), la préfecture de police a annoncé ce lundi la mise en place d’un important dispositif de sécurité. Des mesures strictes ont été définies, dont un arrêté interdisant à toute personne se réclamant supporter des Magpies — ou adoptant un comportement assimilé — de circuler ou de stationner librement en ville, en dehors des points de rendez-vous encadrés par les forces de l’ordre, informe RMC Sport.

Près de 500 supporters anglais, sur les 3300 attendus, sont déjà arrivés à Marseille depuis lundi. Leur présence a entraîné un déploiement visible des forces de l’ordre, notamment sur le Vieux-Port ainsi qu’aux abords de nombreux bars et pubs fréquentés par les visiteurs. Le reste des fans des Toons est attendu ce mardi. Pour prévenir tout débordement, 1000 policiers et CRS seront mobilisés sur ces deux jours, tandis que des drones survoleront même le centre-ville et les abords du Stade Vélodrome afin de détecter d’éventuels fauteurs de troubles. Un dispositif XXL.

