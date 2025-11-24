Real Madrid : les mots de Kylian Mbappé après son Pichichi

«C’est moi l’pichichi», peut chanter Kylian Mbappé, ce lundi soir. L’attaquant du Real Madrid, lauréat du Soulier d’or, a reçu la récompense du meilleur buteur de Liga après ses performances réalisées la saison dernière, avec 31 buts inscrits. Malgré la saison blanche du Real Madrid l’an dernier, Kylian Mbappé a devancé en fin de saison l’attaquant du Barça, Robert Lewandowski, qui a terminé la saison de championnat avec 27 buts.

«Merci à l’équipe de MARCA pour ce prix, merci au Real Madrid et à toute l’équipe car sans eux, je n’aurais pas reçu cette récompense. C’est un honneur pour moi et je suis très heureux. J’espère en gagner beaucoup d’autres», a déclaré le capitaine des Bleus, au moment de remporter le trophée individuel. Cette saison, Kylian Mbappé est bien parti pour aller chercher cette deuxième récompense de suite avec déjà 13 buts inscrits en Liga.