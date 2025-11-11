L’OM travaille avec le Maroc pour Nayef Aguerd

Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi confirmait une mauvaise nouvelle concernant Nayef Aguerd. Sorti sur blessure face à Brest, le Marocain souffre d’un début de pubalgie et le technicien italien appelait le Maroc, qui l’a convoqué pour la trêve de novembre, à le ménager pour ne pas gâcher ses chances de disputer la CAN à domicile, qui tient forcément à cœur au défenseur de 29 ans.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille a conscience de l’importance de la compétition pour Nayef Aguerd et n’essaiera pas de le retenir. Au contraire. Le staff marseillais travaille actuellement avec le staff médical du Maroc pour mettre en place un programme adapté lui permettant de revenir le plus rapidement possible et donc d’être apte à 100 % dès le début de la compétition. De quoi rassurer évidemment les supporters marocains, tant le joueur est essentiel en défense centrale.