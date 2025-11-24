Menu Rechercher
Ligue 2 : Reims s’impose devant Montpellier et prend la 4e place

Par Samuel Zemour
Reims 2-0 Montpellier

Pour ce choc entre les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, le Stade de Reims et le MHSC avaient besoin de s’imposer afin de recoller à Troyes et Saint-Étienne et dans la course à la montée directe en L1. Rapidement, Ange Martial Tia ouvrait le score pour les Rémois (1-0, 9e), permettant au Stade de Reims de prendre provisoirement la quatrième place.

Incapables de revenir après avoir concédé l’ouverture du score, les Héraultais concédaient un deuxième but en toute fin de match, signé Ketio Nakamura (2-0, 90e+6), provoquant ainsi leur cinquième défaite de la saison et les faisant redescendre au cinquième rang, avec un point de retard sur leur adversaire de la soirée. Le MHSC devra se relancer contre Pau FC, alors que Reims devra ensuite enchaîner contre Laval.

