PSG, Luis Campos : « on espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché des transferts »

482,9 millions d’euros. Voilà le montant déboursé par Liverpool lors du dernier mercato estival. Un montant record gage de réussite ? Force est de constater qu’après trois mois de compétition, l’échec est cuisant. Malgré les arrivées successives d’Hugo Ekitiké (95M€), Alexander Isak (150M€), Florian Wirtz (130M€), Milos Kerkez (47M€) ou encore Jeremie Frimpong (40M€) — pour ne citer qu’eux — le club de la Mersey n’en finit plus de décevoir. Onzième de Premier League après 12 journées, la formation d’Arne Slot semble, en effet, complètement perdue et les mauvais choix de la direction sportive ressurgissent avec force. Si l’argent ne fait donc pas le bonheur outre-Manche, d’autres modèles présentent, eux, plus de garanties. À commencer par celui du Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre et plus que jamais déterminé à l’idée d’utiliser le marché des transferts avec plus de parcimonie.

La jeunesse au cœur du projet

« Ce n’est pas parce que nous allons beaucoup au supermarché que ça va faire de nous des bons cuisiniers. Au PSG, on est attentif à tout, mais on veut surtout s’assurer d’aller dans la bonne direction, il ne s’agit pas juste d’empiler des joueurs ou mettre en danger l’économie du club, nous avons des responsabilités », rappelait, à ce titre, Luis Campos, ce lundi, à l’occasion d’une table ronde organisée par le club dans le cadre des 50 ans de son centre de formation. Bien décidé à ne pas répéter les erreurs du passé — l’époque où QSI se plaisait à empiler les stars de la planète football (Neymar, Messi, Mbappé…) — le PSG s’est finalement progressivement éloigné de cette stratégie agressive et ultra-dépensière sur le mercato. Plus modéré, malgré les arrivées de Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi contre un chèque de 103 millions d’euros l’été dernier, l’actuel leader de Ligue 1 vise désormais un modèle davantage recentré sur sa formation.

En présence de Yohan Cabaye, directeur sportif du centre de formation, et Sabrina Delannoy, directrice sportive adjointe de la section féminine, Luis Campos a ainsi insisté sur un point qu’il martèle depuis son arrivée : rapprocher la formation du groupe professionnel. « L’intégration des jeunes, on est plus proche ici. On a un escalier, les joueurs montent. Et moi je descends aussi pour faire des réunions. Quand les joueurs arrivent ils sont préparés à répondre dans les entraînements », ajoutait l’ancien dirigeant du LOSC avant d’illustrer ce changement de paradigme en prenant l’exemple d’un échange jugé fondateur entre Luis Enrique et les éducateurs du Campus PSG. « La rencontre entre tous les entraîneurs du centre de formation et Luis Enrique, ça a été un rendez-vous très marquant, certainement le meilleur moment pour moi depuis que je suis au PSG, ça a été un moment de partage de connaissances ».

Une équipe 100% parisienne dans les années à venir ?

« Luis Enrique n’a pas dit : "je vous donne des exercices d’entraînement ou un système de jeu précis, mais je vais vous parler de principes de jeu, de possession, de quoi faire avec et sans le ballon". Il a ensuite dit : "c’est à vous de créer vos propres exercices en fonction des profils dont vous disposez", mais ce processus permet de faciliter l’intégration des jeunes dans l’équipe première car ils sont mieux préparés et les principes sont déjà là. Aujourd’hui, on commence à voir ça dans nos équipes jeunes, que ce soit dans la pression, la façon de garder le ballon ». Convaincu des bienfaits de cette nouvelle approche, le Portugais de 61 ans a même formulé un vœu clair pour les mois à venir : « avec le temps et un projet à long terme, on espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché des transferts, de payer des gros transferts. On espère construire une équipe parisienne avec davantage de joueurs issus du centre de formation ».

Une ambition louable et d’ores et déjà perceptible au sein de l’effectif parisien. Avec 151 joueurs et joueuses actuellement en activité au Campus PSG et 5 Titis pouvant se targuer d’avoir porté le maillot du club en match officiel (Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, Mathis Jangéal), les pensionnaires du Parc des Princes réaffirment, week-end après week-end, leur volonté de placer le centre de formation au cœur de l’avenir. Une stratégie répondant, dans le même temps, au difficile contexte économique traversé par le football français, notamment après le fiasco des droits TV. « Il est invisible pour beaucoup de gens, mais très important pour nous. Faire jouer les jeunes va faire du bien au foot français », concluait d’ailleurs Luis Campos, plus que jamais favorable à l’idée de développer le Championnat des moins de 23 ans.