Arsenal : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Martin Ødegaard

Les nouvelles venues de Norvège ne sont pas rassurantes pour Arsenal. Alors que Martin Ødegaard se remet d’une blessure au genou, son sélectionneur Ståle Solbakken a évoqué une convalescence plus longue que prévue. Le capitaine des Gunners souffre d’une lésion du ligament interne du genou gauche et devait initialement manquer 6 semaines de compétition. Mais à l’approche de la trêve internationale, Solbakken a confié que son joueur « est encore à bonne distance d’un retour », d’après le Daily Mail.

La suite après cette publicité

Le meneur de jeu de 26 ans a tout de même rejoint la sélection norvégienne dans un rôle de "non-joueur", alors que l’équipe cherche à se qualifier pour sa première Coupe du Monde depuis 1998. « Sa progression est régulière, mais il est encore loin », a ajouté le technicien avant les matchs contre l’Estonie et l’Italie. Ødegaard poursuivra sa rééducation avec le staff médical norvégien entre Oslo et Milan. En son absence, Arsenal reste performant, leader de Premier League et 2e de la phase de ligue en C1.