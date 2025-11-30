Liga : Villarreal enchaîne une 5e victoire grâce à un grand Moleiro

Deux scènes, deux ambiances. Si Villarreal vient de perdre 4 de ses 5 matchs de Ligue des Champions, le début de saison des hommes de Marcelino est bien plus enthousiasmant en championnat. Face à la Real Sociedad cet après-midi, le sous-Marin jaune a enchaîné un cinquième succès de suite (2-3). Pour les supporters ayant fait le déplacement au Pays Basque, la fin de rencontre fut certainement irrespirable.

Au bout d’un superbe mouvement collectif prolongé par le centre de Pedraza, Ayoze Perez ouvrait d’abord le score (31e, 0-1). Moleiro faisait le break d’une superbe frappe sous la barre (57e, 0-2), jusqu’à la réaction des Basques. Carlos Soler a ensuite inscrit un but sublime en trouvant à son tour la lucarne de Remiro (61e, 1-2), puis Barrenetxea a égalisé sur un coup franc sensationnel avant les arrêts de jeu (87e, 2-2). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Moleiro a finalement surgi sur corner pour déclencher une demi-volée et offrir la victoire aux siens (90+5e, 2-3). Villarreal est provisoirement 2e, devant le Real Madrid. La Real Sociedad est 9e.