Liga : Villarreal enchaîne une 5e victoire grâce à un grand Moleiro
Deux scènes, deux ambiances. Si Villarreal vient de perdre 4 de ses 5 matchs de Ligue des Champions, le début de saison des hommes de Marcelino est bien plus enthousiasmant en championnat. Face à la Real Sociedad cet après-midi, le sous-Marin jaune a enchaîné un cinquième succès de suite (2-3). Pour les supporters ayant fait le déplacement au Pays Basque, la fin de rencontre fut certainement irrespirable.
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Barcelone
|34
|14
|+23
|11
|1
|2
|39
|16
|2
|Villarreal
|32
|14
|+16
|10
|2
|2
|29
|13
|3
|Real Madrid
|32
|13
|+16
|10
|2
|1
|28
|12
|4
|Atlético
|31
|14
|+16
|9
|4
|1
|27
|11
|5
|Betis
|22
|14
|+6
|5
|7
|2
|20
|14
|6
|Espanyol
|21
|13
|+1
|6
|3
|4
|17
|16
|7
|Getafe
|20
|14
|-2
|6
|2
|6
|13
|15
|8
|Bilbao
|20
|14
|-3
|6
|2
|6
|14
|17
|9
|Séville
|17
|14
|-2
|5
|2
|7
|19
|21
|10
|Real Sociedad
|16
|14
|-2
|4
|4
|6
|19
|21
|11
|Celta Vigo
|16
|13
|-2
|3
|7
|3
|16
|18
|12
|Elche
|16
|14
|-2
|3
|7
|4
|15
|17
|13
|Vallecano
|16
|13
|-2
|4
|4
|5
|12
|14
|14
|Alavés
|15
|14
|-3
|4
|3
|7
|12
|15
|15
|Majorque
|13
|14
|-7
|3
|4
|7
|15
|22
|16
|Valence
|13
|13
|-9
|3
|4
|6
|12
|21
|17
|Osasuna
|12
|14
|-6
|3
|3
|8
|12
|18
|18
|Girona
|11
|13
|-13
|2
|5
|6
|12
|25
|19
|Levante
|9
|14
|-10
|2
|3
|9
|16
|26
|20
|Oviedo
|9
|14
|-15
|2
|3
|9
|7
|22
Au bout d’un superbe mouvement collectif prolongé par le centre de Pedraza, Ayoze Perez ouvrait d’abord le score (31e, 0-1). Moleiro faisait le break d’une superbe frappe sous la barre (57e, 0-2), jusqu’à la réaction des Basques. Carlos Soler a ensuite inscrit un but sublime en trouvant à son tour la lucarne de Remiro (61e, 1-2), puis Barrenetxea a égalisé sur un coup franc sensationnel avant les arrêts de jeu (87e, 2-2). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Moleiro a finalement surgi sur corner pour déclencher une demi-volée et offrir la victoire aux siens (90+5e, 2-3). Villarreal est provisoirement 2e, devant le Real Madrid. La Real Sociedad est 9e.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer