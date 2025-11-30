Menu Rechercher
Liga : Villarreal enchaîne une 5e victoire grâce à un grand Moleiro

Marcelino, entraineur de Villarreal @Maxppp
Real Sociedad 2-3 Villarreal

Deux scènes, deux ambiances. Si Villarreal vient de perdre 4 de ses 5 matchs de Ligue des Champions, le début de saison des hommes de Marcelino est bien plus enthousiasmant en championnat. Face à la Real Sociedad cet après-midi, le sous-Marin jaune a enchaîné un cinquième succès de suite (2-3). Pour les supporters ayant fait le déplacement au Pays Basque, la fin de rencontre fut certainement irrespirable.

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 34 14 +23 11 1 2 39 16
2 Logo Villarreal Villarreal 32 14 +16 10 2 2 29 13
3 Logo Real Madrid Real Madrid 32 13 +16 10 2 1 28 12
4 Logo Atlético Atlético 31 14 +16 9 4 1 27 11
5 Logo Betis Betis 22 14 +6 5 7 2 20 14
6 Logo Espanyol Espanyol 21 13 +1 6 3 4 17 16
7 Logo Getafe Getafe 20 14 -2 6 2 6 13 15
8 Logo Bilbao Bilbao 20 14 -3 6 2 6 14 17
9 Logo Séville Séville 17 14 -2 5 2 7 19 21
10 Logo Real Sociedad Real Sociedad 16 14 -2 4 4 6 19 21
11 Logo Celta Vigo Celta Vigo 16 13 -2 3 7 3 16 18
12 Logo Elche Elche 16 14 -2 3 7 4 15 17
13 Logo Vallecano Vallecano 16 13 -2 4 4 5 12 14
14 Logo Alavés Alavés 15 14 -3 4 3 7 12 15
15 Logo Majorque Majorque 13 14 -7 3 4 7 15 22
16 Logo Valence Valence 13 13 -9 3 4 6 12 21
17 Logo Osasuna Osasuna 12 14 -6 3 3 8 12 18
18 Logo Girona Girona 11 13 -13 2 5 6 12 25
19 Logo Levante Levante 9 14 -10 2 3 9 16 26
20 Logo Oviedo Oviedo 9 14 -15 2 3 9 7 22
Voir le classement complet

Au bout d’un superbe mouvement collectif prolongé par le centre de Pedraza, Ayoze Perez ouvrait d’abord le score (31e, 0-1). Moleiro faisait le break d’une superbe frappe sous la barre (57e, 0-2), jusqu’à la réaction des Basques. Carlos Soler a ensuite inscrit un but sublime en trouvant à son tour la lucarne de Remiro (61e, 1-2), puis Barrenetxea a égalisé sur un coup franc sensationnel avant les arrêts de jeu (87e, 2-2). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Moleiro a finalement surgi sur corner pour déclencher une demi-volée et offrir la victoire aux siens (90+5e, 2-3). Villarreal est provisoirement 2e, devant le Real Madrid. La Real Sociedad est 9e.

