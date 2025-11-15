Qualifs CDM Europe : la Suisse se rapproche de la qualification, le Danemark évite le pire

Ce samedi soir, les éliminatoires de la Coupe du monde se poursuivaient dans la zone Europe. Une soirée importante pour la Suède, qui se devait de l’emporter en Suisse pour ne pas être officiellement évincée de la course au Mondial. Et après une campagne déjà compliquée pour les Scandinaves, leurs derniers espoirs se sont dissipés en Suisse. Dominés d’entrée face à des coéquipiers de Breel Embolo bien plus consistants, les Suédois ont encaissé l’ouverture du score du pied de l’actuel Rennais (1-0, 12e).

Privée d’Alexander Isak et de Viktor Gyökeres, respectivement sur le banc et blessé, la Suède a réagi peu après la demi-heure de jeu grâce à Nygren (1-1, 33e). Proches de prendre l’avantage durant la rencontre, les visiteurs ont finalement craqué en seconde période. La Suisse a repris l’avantage sur un penalty transformé par Granit Xhaka (2-1, 60e) avant que Dan Ndoye n’enterre les derniers espoirs suédois en fin de rencontre (3-1, 75e). Johan Manzanbi a corsé l’addition en fin de rencontre (4-1, 90+1e). Avec cette nouvelle défaite, la Suède dit officiellement adieu à la Coupe du Monde et est à la dernière place du groupe B de ces éliminatoires. De son côté, la Suisse a un pied et quatre orteils sur le continent américain.

Le Kosovo minimum barragiste, l’Écosse s’effondre en Grèce

Si la Suisse n’a pas officiellement son ticket pour la compétition, c’est uniquement, car le Kosovo est encore à trois unités de retard malgré une différence de buts qui empêche l’exploit d’éviter les barrages. En déplacement en Slovénie, le Kosovo s’est imposé facilement grâce à un but d’Asllani en début de rencontre et un but contre-son-camp en deuxième période (0-2). Les Kosovars sont assurés d’être barragistes au minimum. Dans le groupe C, le Danemark s’est fait une frayeur. À domicile, les Danois ont été accrochés par la Biélorussie.

Après l’ouverture du score de Mikkel Damsgaard (1-0, 11e), les coéquipiers de Pierre-Emile Højbjerg ont été renversés. Finalement, ils ont réussi à éviter le pire grâce à l’égalisation de Gustav Isaksen à la 79e minute de jeu (2-2). Le Danemark compte un point d’avance sur l’Écosse qui s’est inclinée en Grèce (2-3) sur un but en fin de match de Tzolis (63e). Pour finir, la Bosnie-Herzégovine a assuré sa place de barragiste en s’imposant à domicile face à la Roumanie. Un succès qui retarde la qualification de l’Autriche, leader du groupe H avec deux points d’avance sur les compères d’Edin Džeko.

Les résultats de 20h45 :

Groupe B :

Suisse 4-1 Suède : Embolo (12e), Xhaka (60e), Ndoye (75e) et Manzanbi (90+1e) / Nygren (33e)

Slovénie 0-2 Kosovo : Asllani (6e) et Karnicnik (c.s.c, 64e)

Groupe C :

Danemark 2-2 Biélorussie : Daamsgaard (11e) et Isaksen (79e) / Gromyko (62e) et Demchenko (65e)

Grèce 3-2 Ecosse : Bakasetas (7e), Karetsas (57e), Tzolis (63e) / Doak (65e), Christie (70e)

Groupe H :

Bosnie-Herzégovine 3-1 Roumanie : Dzeko (49e), Bajraktarevic (79e) et Tabakovic (90+3e) / Birligea (17e)