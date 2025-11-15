CdF : le SM Caen éliminé dès le 7e tour par une équipe de R1 !

Voilà une nouvelle désillusion pour le SM Caen. En chute libre depuis des années et impliqué dans une sorte de guerre médiatique entre Orelsan et Kylian Mbappé depuis quelques jours, le club normand affrontait ce samedi le FC Bayeux dans le cadre du 7e tour de Coupe de France. Une rencontre qui a finalement tourné au cauchemar pour les Caennais.

En effet, face aux pensionnaires de Régional 1, les visiteurs se sont écroulés en beauté. Malgré l’ouverture du score de Botella pour Caen (0-1, 23e), Bayeux a vite renversé la vapeur en inscrivant trois buts (26e, 45e, 51e). Les hommes de Maxime D’Ornano ont réduit l’écart à la 68e minute de jeu mais cela n’aura pas été suffisant pour éviter une élimination humiliante. En fin de rencontre, des supporters caennais ont essayé de pénétrer dans le couloir qui mène aux vestiaires des joueurs pour en découdre.