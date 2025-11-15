Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe de France

CdF : le SM Caen éliminé dès le 7e tour par une équipe de R1 !

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp
Bayeux Caen

Voilà une nouvelle désillusion pour le SM Caen. En chute libre depuis des années et impliqué dans une sorte de guerre médiatique entre Orelsan et Kylian Mbappé depuis quelques jours, le club normand affrontait ce samedi le FC Bayeux dans le cadre du 7e tour de Coupe de France. Une rencontre qui a finalement tourné au cauchemar pour les Caennais.

La suite après cette publicité

En effet, face aux pensionnaires de Régional 1, les visiteurs se sont écroulés en beauté. Malgré l’ouverture du score de Botella pour Caen (0-1, 23e), Bayeux a vite renversé la vapeur en inscrivant trois buts (26e, 45e, 51e). Les hommes de Maxime D’Ornano ont réduit l’écart à la 68e minute de jeu mais cela n’aura pas été suffisant pour éviter une élimination humiliante. En fin de rencontre, des supporters caennais ont essayé de pénétrer dans le couloir qui mène aux vestiaires des joueurs pour en découdre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Caen
Bayeux

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Caen Logo Caen
Bayeux Logo Bayeux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier