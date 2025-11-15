Mercato : l’OL tente un coup en Turquie

Le mercato d’hiver approche et charrie avec lui son lot de rumeurs de transfert. L’OL tentera de faire venir du monde pour se renforcer, lui dont l’effectif n’est pas étirable, autant en terme de qualité que de quantité. Si un titulaire est absent, cela se ressent immédiatement. En attaque, il y a clairement un manque où Martin Satriano ne s’impose pas. Tolisso, Sulc, Karabec, Ghezzal ont tour à tour remplacé l’Urguayen avec plus ou moins de succès. La possible venue d’Endrick en provenance du Real Madrid devrait remédier pas mal de problèmes.

Dans la semaine, on apprenait l’existence d’une piste au milieu de terrain également avec Arsen Zakharyan. Le Russe appartient à la Real Sociead et manque de temps de jeu (7 matchs de Liga joués, 1 seule titularisation). Le frère du joueur a reconnu les contacts dans la presse russe. «Il y a un intérêt, certes, mais encore rien de concret. Bien sûr, l’intérêt de Lyon est le bienvenu.» Un nouveau profil vient d’apparaître dans la presse turque cette fois. Il s’agit d’un milieu de terrain également mais plus offensif en la personne de Sebastian Szymanski.

Les planètes sont alignées pour un départ

Le Polonais de 26 ans est aussi capable d’évoluer sur le côté dans un rôle d’ailier droit. Selon Fanatik, ce gaucher est suivi par les Gones. La direction serait même sur le point d’entamer des négociations avec Fenerbahçe. Probablement est-elle au courant des difficultés du joueur à Istanbul en ce moment. Auteur d’une brillante saison il y a deux ans lorsqu’il évoluait en soutien d’Edin Dzeko (13 buts et 19 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues), ce qui lui a valu d’être courtisé par Naples, il est peu à peu rentré dans le rang.

Moins décisif la saison dernière, l’international (50 sélections, 6 buts) a même perdu sa place dans le onze de départ depuis le début de cet exercice (2 buts et 2 passes décisives en 20 matchs TCC). Outre des performances en baisse, il a été pris en grippe par une partie des supporters. Son départ est souhaité cet hiver et Fenerbahçe exige 15 M€ (contrat jusqu’en 2027). Cette somme est inaccessible pour les finances de l’OL actuellement, surtout que des clubs allemands sont aussi sur le coup (RB Leipzig, Eintrahct Francfort et Cologne). Les Gones devront trouver des ressources insoupçonnées pour boucler ce dossier.