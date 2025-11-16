La statistique inouïe de Fabián Ruiz avec l’Espagne

Auteur d’une passe décisive lors de la large victoire de l’Espagne contre la Géorgie (0-4), à l’occasion de l’avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Fabián Ruiz a encore impressionné avec la Roja, lui qui compte désormais 40 sélections. Et justement, ce chiffre est encore plus impressionnant lorsqu’on sait que le milieu espagnol n’a jamais perdu un de ces matchs.

Dans l’histoire, seuls trois footballeurs ont disputé 40 rencontres consécutives en équipe nationale sans perdre, et seuls le Brésilien Garrincha (49 matchs) et l’Espagnol Carlos Marchena (57 matchs) sont allés plus loin que le Parisien, qui peut encore les rattraper. La sélection espagnole de Fabián Ruiz affronte la Turquie mardi soir, avec l’objectif de valider son ticket pour le prochain Mondial.