Qualifs CdM 2026 : l’Espagne surclasse la Géorgie et se rapproche du Mondial

L’Espagne est tout proche de disputer la 17e Coupe du Monde de son histoire. Sans Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri et Huijsen, la Roja a dominé la Géorgie au Stade Boris-Paichadze (Tbilisi), ce samedi, dans le cadre de la 5e journée de ces qualifications dans la zone Europe. Face aux compères de Kvaratskhelia et de Mamardashvili, l’Espagne a très rapidement eu la mainmise sur le ballon. Après un centre contré de la main par Gocholeishvili, M. Benoît Bastien a accordé un penalty aux hommes de De La Fuente. Un cadeau transformé par Mikel Oyarzabal (11e, 0-1), buteur pour sa 50e cap. Au terme d’une belle action collective, Fabian Ruiz trouva parfaitement Martin Zubimendi pour le break (22e, 0-2). Buteur, Oyarzabal s’est ensuite mué en passeur pour le 23e but de Ferran Torres en sélection (35e, 0-3). À la mi-temps, la domination ibérique était sans appel face à des Géorgiens dépassés (0 tir).

En seconde période, la supériorité espagnole est restée la même. Après un bon centre de Ferran Torres, Oyarzabal catapulta le ballon dans les filets pour s’offrir un doublé (63e, 0-4). La Géorgie aurait pu sauver l’honneur, après une mauvaise intervention de Llorente, mais le ballon heurta le poteau gauche d’Unai Simon (87e). L’Espagne s’en est donc facilement sortie et a poursuivi son sans-faute dans ces éliminatoires : 19 buts inscrits, aucun encaissé. Néanmoins, elle devra attendre la dernière journée pour officiellement valider son billet pour le Mondial outre-Atlantique.

La Turquie assure l’essentiel, l’Autriche qualifiée dès ce soir si…

Toujours dans le groupe E, la Turquie l’a emporté contre la Bulgarie (2-0) à la Timsah Arena (Bursa). Jamais inquiétés par la formation bulgare, dernière avec zéro point dans ces éliminatoires, les hommes de Vincenzo Montella ont pu compter sur Hakan Çalhanoğlu, buteur sur penalty. Ce succès a donc retardé la qualification pour l’Espagne, dernier adversaire des Turques, mardi à Séville. Pour espérer chiper la première place de cette poule, la Turquie devra l’emporter avec sept buts d’avance face aux champions d’Europe en titre. Pour rappel, la Roja avait balayé les Ay-Yıldızlılar (0-6) à l’extérieur, en septembre dernier.

Dans les autres rencontres de ce multiplex, l’Autriche de Marko Arnautovic a dominé Chypre (0-2), à Kolossi. L’ex-attaquant de Stoke City et de l’Inter a inscrit un doublé pour permettre à son équipe de conserver la tête du groupe H. La troupe de Ralf Rangnick a désormais les yeux rivés sur Bosnie-Roumanie (20h45), puisqu’elle pourrait valider son ticket pour le Mondial, si les coéquipiers d’Edin Dzeko ne s’imposent pas. Enfin, les rêves d’une deuxième participation à la Coupe du Monde n’ont pas disparu pour le Pays de Galles, vainqueur du Liechtenstein (0-1), à Vaduz. Dans la poule J, la qualification directe se jouera donc entre la Belgique (1ère, 15 points), la Macédoine du Nord (2e, 13 points) et les Gallois (3e, 13 points).

Les résultats de ce multiplex de 18h :

Groupe E

Géorgie 0 - 4 Espagne : Mikel Oyarzabal (11e, s.p et 63e), Martin Zubimendi (22e), Ferran Torres (35e)

Turquie 2 - 0 Bulgarie : Hakan Çalhanoğlu (18e, s.p) et Atanas Chernev (83e, CSC)

Groupe H

Chypre 0 - 2 Autriche : Marko Arnautovic (18e, s.p et 55e)

Groupe J

Liechtenstein 0 - 1 Pays de Galles : Jordan James (63e)