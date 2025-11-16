La déclaration forte du sélectionneur de la Palestine

Samedi à Bilbao, la sélection palestinienne est devenue la première de son histoire à jouer en Europe. Après un match au caractère très amical, marqué par une communion rare avec le public basque, les joueurs palestiniens ont effectué un long tour d’honneur devant les 51 000 spectateurs, brandissant une banderole « Thank you Basque country ». Bras dessus bras dessous avec les joueurs de la sélection basque, victorieuse 3-0, ils ont reçu une forte ovation, conclue par le chant basque « Hegoak ». Cette rencontre a été vécue comme un moment de solidarité et d’émotion collective. Après la rencontre, le sélectionneur Ehab Abou Jazar a exprimé son émotion de diriger l’équipe palestienne pendant ce moment historique.

La suite après cette publicité

« Je suis fier d’être devenu le sélectionneur de la première équipe palestinienne à jouer en Europe, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. Le Pays basque nous a reçus avec affection et solidarité, il nous a fait sentir comme à la maison. Et pour la première fois de ma vie, j’ai pleuré pendant l’hymne, et il aura fallu que ce soit ici, à San Mamés. Je n’ai pas de mots pour dire ce que j’ai ressenti, ce jour va rester pour l’éternité. » Le sélectionneur basque, Jagoba Arrasate, a complété : « Il y a eu énormément d’émotion, le Pays basque n’est pas grand mais il a prouvé qu’il a du cœur, nous avons montré que le foot peut envoyer des messages puissants. » La Palestine poursuivra sa tournée mardi à Barcelone, face à la sélection de Catalogne.