Eliminatoires CM - Europe

Roberto Martinez allumé au Portugal

Par André Martins
1 min.
Roberto Martinez avec le Portugal @Maxppp
Irlande 2-0 Portugal

Gilberto Madaíl, ancien président de la Fédération portugaise de football (FPF) de 1996 à 2011, a vivement critiqué le sélectionneur Roberto Martínez après la défaite de la Seleção contre la République d’Irlande (0-2), repoussant la possibilité d’une qualification directe pour la Coupe du monde 2026 à la dernière journée, ce soir face à l’Arménie.

« Si j’étais président de la FPF, Roberto Martínez n’aurait jamais été choisi, mais ce sont des choses du passé qui n’ont plus d’importance maintenant », a-t-il assuré sur les ondes d’Antena 1, avant de souligner que la victoire irlandaise « était méritée, contre une équipe qui n’était qu’une photographie de ce qu’est la sélection portugaise. » Il a conclu en ajoutant : « J’espère que ce n’était qu’un mauvais match, que tout le monde peut avoir, et maintenant nous allons redresser la situation et passer du négatif au positif. »

Eliminatoires CM - Europe
Portugal
Roberto Martínez

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Portugal Flag Portugal
Roberto Martínez Roberto Martínez
