Kylian Mbappé met la presse française à ses pieds, l’Europe choquée par l’expulsion de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé en mode Capitaine America

L’équipe de France est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. La France s’est imposée contre l’Ukraine 4-0. Un match à deux visages. Une première mi-temps très compliquée, trop statique. Puis une seconde période débloquée grâce à un pénalty transformé par Kylian Mbappé. En parlant de Mbappé, c’était « Capitaine America » comme le placarde L’Équipe. Le Parisien a eu la même idée pour parler de l’attaquant des Bleus. C’est «Captain America» aussi. Avec ses 400 buts, il est plus précoce que Lionel Messi. Un doublé et une passe décisive malgré une première partie de match très complexe. Les hommes de Deschamps « suivent le guide » et décrochent l’Amérique. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs réagi à ses 400 buts en carrière : « il y a deux joueurs, un à 950, un à plus de 900, 400 ça n’impressionne pas. Si tu veux choquer les gens, il va falloir en mettre 400 de plus minimum. Je suis très content, c’est un passage symbolique, mais j’ai encore à faire. 1000 buts ? C’est irréel. CR7 nous montre que c’est possible, allons tenter l’irréel ».

Le Portugal panique

C’est la grande panique au Portugal. Après la triste défaite 2-0 contre l’Irlande, le Correio da Manha s’inquiète. « Billet reporté pour la Coupe du monde », placarde le média portugais. Cette prestation compromet la qualification directe du pays pour la Coupe du monde 2026. La soirée a été encore plus cauchemardesque avec l’expulsion de Cristiano Ronaldo. Un coup de coude dans la surface, synonyme de carton rouge. O Jogo parle du « signal rouge », et explique que c’est la neuvième expulsion directe de la carrière de Cristiano Ronaldo, mais la première en équipe nationale. Le Corriere dello Sport titre : « Ronaldo perd le match deux fois ». Un constat douloureux, mais factuel. AS revient sur le comportement de CR7 lorsqu’il a vu rouge. « Cristiano est parti et pendant ce temps, les supporters adverses lui ont fait des gestes, il a applaudi et n’a pas oublié d’indiquer qu’il avait enduré des provocations tout le match », explique le média espagnol. Une défaite qui oblige le Portugal à s’imposer dimanche contre l’Arménie, la lanterne rouge du groupe. Il devra le faire sans Cristiano. Handicapée par les absences de Nuno Mendes, Pedro Neto et Bruno Fernandes, la Seleção a dominé sans jamais être dangereuse, tandis que l’Irlande a fait preuve d’un réalisme froid. Les longs ballons ont constamment mis en difficulté la défense portugaise, et Roberto Martínez n’a trouvé aucune solution malgré des changements inefficaces. Totalement dépassé, le Portugal aurait même pu encaisser un troisième but. Le dernier espoir se jouera dimanche contre l’Arménie, lanterne rouge du groupe, mais sans Cristiano Ronaldo.

Rashford ne confirme pas

Avec Thomas Tuchel, c’est 007, en mode James Bond, puisque les Anglais signent un septième succès consécutif en qualifications pour la Coupe du Monde sous les ordres du coach allemand. L’équipe conserve son parcours parfait, alors que Jude Bellingham était placé d’entrée sur le banc, mis à l’écart par Tuchel. Le sélectionneur maintient Morgan Rogers en numéro 10. Le Madrilène est finalement entré à l’heure de jeu, a reçu l’accueil le plus fort du stade et a changé immédiatement le rythme du match. Son impact a, en effet, redonné de l’intensité à l’équipe et a mené à plusieurs occasions, dont le superbe but d’Eze en fin de rencontre. Bellingham a donc réussi son retour. Le Daily Mail est aussi émerveillé par la performance de l’équipe nationale. Le duo d’Arsenal Bukayo Saka et Eberechi Eze a marqué. De son côté, Marcus Rashford bénéficiait d’une occasion idéale pour convaincre Thomas Tuchel en vue de la Coupe du Monde, mais il n’a pas su répondre aux attentes. Titularisé à gauche, il a multiplié les efforts sans véritable impact. Il a manqué plusieurs actions franches et a affiché un déchet technique inhabituel. Il est apparu en retrait et a été remplacé après 64 minutes, symbole d’une prestation insuffisante. À 28 ans, il devait prouver qu’il peut redevenir indispensable, mais Tuchel attend toujours qu’il transforme enfin son potentiel en certitudes. Dans un secteur offensif concurrentiel, sa place dans l’avion pour 2026 reste loin d’être assurée.