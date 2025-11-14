Portugal : Cristiano Ronaldo pourrait manquer plusieurs matches du Mondial 2026

Mardi, Cristiano Ronaldo (40 ans) a annoncé que la Coupe du Monde 2026 sera sa sixième et dernière de sa carrière. « Oui, à coup sûr, j’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment», a lâché l’attaquant, qui se voit jouer encore un ou deux ans en club. Mercredi, le footballeur portugais s’est offert une nouvelle sortie médiatique à la veille du choc face à l’Eire dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. «Le stade va me huer, j’y suis habitué et je m’y attends certainement - peut-être que cela allégera la pression sur les autres joueurs», a-t-il assuré, tout en avouant s’attendre à un match «très difficile». Et on peut dire qu’il l’a été.

CR7 a vu rouge

Le Portugal s’est incliné 2 à 0 face aux Irlandais, bien aidés par le doublé de Troy Parrott, l’attaquant de l’AZ Alkmaar. Mais cette défaite de la formation dirigée par Roberto Martinez a été totalement éclipsée par CR7. Le quintuple Ballon d’Or a été expulsé pour la première fois de sa carrière en sélection après 226 capes. Coupable d’un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea à l’heure de jeu, il a écopé d’un carton jaune qui a été transformé en carton rouge après l’intervention de la VAR. Sorti sous les sifflets des supporters de l’Eire, l’attaquant a laissé son équipe à dix dans un match très important. Son pays peut encore décrocher son billet pour la Coupe du Monde dimanche face à l’Arménie. Mais ce sera sans le joueur d’Al-Nassr.

Roberto Martinez, qui devra trouver d’autres solutions, a défendu sa star : «la première raison du carton rouge infligé à Cristiano, c’est sa grande passion et sa frustration lorsqu’il ne gagne pas, ce que l’on attend de tous les joueurs. Ensuite, il est très difficile pour un attaquant de progresser dans la surface, constamment marqué par les défenseurs centraux. Puis, un entraîneur (le sélectionneur de l’Irlande, ndlr) tente de faire pression sur l’arbitre, et un défenseur central, pourtant très costaud, s’écroule de manière excessive. Je pense que les images sont pires que son geste.» Le principal intéressé, lui, ne s’est pas exprimé. En revanche, il a échangé quelques mots avec Heimir Hallgrimsson, le sélectionneur de l’Eire.

Il peut manquer 2 matches du Mondial

« Il m’a dit que j’avais fait pression sur l’arbitre en conférence de presse et m’a demandé si j’étais content de son expulsion. Évidemment, voir le Portugal perdre son meilleur joueur me fait plaisir, mais l’attitude qui a mené à son expulsion était la sienne. Je n’y suis pour rien.» La presse est plutôt d’accord avec cette analyse puisque le Portugais se fait allumer dans tous les sens. AS évoque une prestation désastreuse tandis que Marca pense que CR7 a été l’un des acteurs négatifs du Portugal et qu’il pourrait compromettre la qualification de son pays. Ailleurs en Europe, l’ancien du Real Madrid se fait tacler. Au pays, on évoque surtout la défaite «lamentable» de la sélection comme dans A Bola.

Une sélection qui jouera gros ce week-end. De son côté, Cristiano Ronaldo ne pourra rien faire d’autre que d’encourager ses coéquipiers pour réussir à se qualifier au Mondial 2026. Si jamais le Portugal se qualifie, l’attaquant né en 85 pourrait rater plusieurs rencontres. AS explique que si l’arbitre qualifie le geste de CR7 comme une agression dans son rapport, le joueur pourrait être suspendu pour 3 matches. Le premier sera contre l’Arménie. Ensuite, la prochaine compétition officielle est la Coupe du Monde. Il pourrait donc rater jusqu’à 2 matches du tournoi. Ce qui serait terrible pour l’attaquant, qui vivra son dernier Mondial. Et la fête pourrait bien être gâchée si la sanction est bien celle-ci.