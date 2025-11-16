OM : Mason Greenwood élu joueur du mois d’octobre de Ligue 1

Cela commence à devenir une habitude. Depuis son arrivée à Marseille à l’été 2024, Mason Greenwood est clairement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Co-meilleur buteur de l’élite la saison dernière, l’attaquant anglais continue de briller. Après un début de saison plus délicat, l’ancien de Manchester United a été brillant en octobre.

Notamment auteur d’un quadruplé face au Havre, il était nommé parmi les trois prétendants au titre de meilleur joueur du mois d’octobre de Ligue 1. Ce dimanche, le verdict est tombé et Greenwood a logiquement remporté la distinction personnelle. Il s’impose avec 38% des voix devant Joaquin Panichelli (32%) et Sofiane Diop (30%).