OM : Mason Greenwood élu joueur du mois d’octobre de Ligue 1

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mason Greenwood OM @Maxppp

Cela commence à devenir une habitude. Depuis son arrivée à Marseille à l’été 2024, Mason Greenwood est clairement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Co-meilleur buteur de l’élite la saison dernière, l’attaquant anglais continue de briller. Après un début de saison plus délicat, l’ancien de Manchester United a été brillant en octobre.

UNFP
𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧’𝐬 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 🪄

Auteur d’un incroyable quadruplé face au Havre, Mason Greenwood décroche le Trophée UNFP du Joueur du Mois d’octobre !

Félicitations Mason !

#tropheesUNFP
Notamment auteur d’un quadruplé face au Havre, il était nommé parmi les trois prétendants au titre de meilleur joueur du mois d’octobre de Ligue 1. Ce dimanche, le verdict est tombé et Greenwood a logiquement remporté la distinction personnelle. Il s’impose avec 38% des voix devant Joaquin Panichelli (32%) et Sofiane Diop (30%).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (35)
