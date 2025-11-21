Nancy recrute un ancien international Espoirs

Ce vendredi, l’AS Nancy-Lorraine a annoncé une recrue de choix. Actuellement quinzièmes en Ligue 2, les Nancéiens ont mis la main sur Jérémy Gélin. Ancien international Espoirs (3 sélections), le milieu défensif de 28 ans avait notamment explosé à Rennes avant de porter les couleurs d’Antwerp, Amiens et Panserraïkos. Il s’est engagé jusqu’en fin de saison en Lorraine :

«Jérémy Gélin est Nancéien ! Formé au Stade Rennais, passé par l’Antwerp puis Amiens, Jérémy débarque à Nancy avec son expérience et sa grinta. Notre nouveau milieu de terrain de 28 ans s’engage avec l’AS Nancy-Lorraine jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. Bienvenue à Nancy, Jérém»