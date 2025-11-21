Ligue 2 : Troyes écarte Laval, Le Mans l’emporte à Pau

Ce vendredi, la 15e journée de Ligue 2 débutait avec un multiplex de cinq rencontres. En déplacement à Laval, Troyes n’avait pas le droit à l’erreur en tête du classement. Et après un match sérieux, les hommes de Stéphane Dumont ne se sont pas fait de frayeur sur la pelouse du 16e de Ligue 2. Plus inspirés en seconde période, les Aubois ont fait la différence grâce à Martin Adeline au retour des vestiaires (48e). Le score n’a plus évolué après cette ouverture du score et conforte sa première place au classement en prenant quatre points d’avance, provisoirement, sur son principal poursuivant, le Red Star.

De son côté, Le Mans a confirmé sa belle saison avec une victoire à Pau. Face à des Palois rapidement devant grâce à Touzghar (5e), les Manceaux ont réagi en première période grâce à un but lunaire puis un penalty de Dame Gueye. Un succès qui permet au promu de grimper à la 5e place, juste devant son adversaire du soir. Dans les autres rencontres du soir, Annecy a enfoncé la lanterne rouge Bastia (1-0) réduite à dix en seconde période. Rodez a partagé les points avec Dunkerque (1-1) tandis que Boulogne a renversé Grenoble en seconde période (3-1).

Les résultats de 20h :

Laval 0-1 Troyes : Adeline (48e)

Pau 1-2 Le Mans : Touzghar (5e) / Briançon (csc, 27e), Gueye (39e, s.p.)

Annecy 1-0 Bastia : Lajugie (34e)

Rodez 1-1 Dunkerque : Ponti (63e) / Robinet (30e)

Boulogne 3-1 Grenoble : Fatou (69e, s.p.), Platret (80e), Burlet (81e) / Benet (35e, s.p.)