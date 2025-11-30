Coupe de France : tous les résultats du 8e tour
Les 46 affiches du 8e tour de Coupe de France ont livré leur verdict et leur lot d’exploits ce week-end. Retrouvez tous les résultats en attendant le tirage du sort du 9e tour ce lundi.
La faucheuse de la Coupe de France a de nouveau sévi. Ce week-end se jouait le 8e tour de la plus vieille des compétitions françaises et les exploits ont indéniablement été au rendez-vous. Après Boulogne et Clermont au tour précédent, trois équipes de Ligue 2 ont encore pris la porte : Pau, éliminé par la formation de R1 de la SA Mérignac (1-0), Rodez, sorti par les joueurs de National 3 de Canet-en-Roussillon (1-0), et enfin le Red Star, surpris par le club de N2 de Biesheim (1-1, 9-8 tab).
Petit poucet de la compétition, l’US Ecotay Moingt (R3) a vu son rêve s’achever face à Saint-Étienne (1-11), tandis que le FC Freyming (R2) a surpris Besançon (N3) et devient donc le nouveau "petit" de la compétition. En parallèle, les deux formations de R1, Steenvoorde et Béthune, nous ont offert un match record avec une séance de 44 tirs au but, dont 37 convertis à la suite. Ce sont finalement les Béthunois qui l’ont emporté au terme d’une séance irrespirable (0-0, 20-21 t.a.b.).
Bordeaux revient de très loin
Mené 3-0 à la mi-temps contre l’AS Mazères (R1), Bordeaux a de son côté signé l’un des retournements de situation les plus marquants de la saison en s’imposant 4-3, avec notamment trois buts marqués en l’espace de 15 minutes. Reims a sorti Torcy sans trembler (1-5), Montpellier a pris le meilleur sur Montceau (0-2), formation de R1, tandis que Troyes l’a emporté contre l’UF Touraine, non sans problèmes (0-2).
C’est aussi passé de peu pour Le Mans et Bastia, tombeurs aux tirs au but de Villeneuve-la-Garenne et de Saint-Malo, mais bel et bien qualifiés. Le tirage au sort du 9e tour de Coupe de France (32es de finale) aura lieu ce lundi 1er décembre à partir de 19h, au Parc des Princes. Il marquera surtout l’entrée en lice des formations de Ligue 1, qui pourront croiser la route des rescapés amateurs ou semi-professionnels.
Tous les résultats du 8e tour de Coupe de France
- US Chauvigny (N3) 3–3 (10-9 t.a.b) Stade Poitevin FC (N2)
- SO Romorantin-Lanthenay (N3) 2–2 (6-7 t.a.b) Blois Foot 41 (N2)
- Vendée Fontenay Foot (N3) 4–1 La Berrichonne de Châteauroux (National)
- FC Périgny (R1) 3–1 SC Beaucouzé (R1)
- Cormontreuil FC (R1) 1-2 US Chantilly (N2)
- Reims Sainte-Anne (R2) 0–4 Amiens SC (L2)
- US Torcy PVM (N3) 1–5 Stade de Reims (L2)
- FC Bogny-sur-Meuse (R1) 0–3 Saint-Maur-des-Fossés Lusitanos (N2)
- APM Metz FC (R1) 0-2 Entente Feignies Aulnoye-Aymeries FC (N2)
- AS Steenvoorde (R1) 0–0 (20-21 t.a.b) Stade Béthune (R1)
- AS Gosier (R1-Guadeloupe) 2-2 (4-2 t.a.b) CMS Oissel (N3)
- IC Croix Football (N3) 2–1 ASC Le Geldar de Kourou (R1-Guyane Française)
- AS Beauvais Oise (N2) 1–2 FC Dieppe (N2)
- SC Abbeville (R2) 0–5 USL Dunkerque (L2)
- Olympique Marcquois (R1) 2–0 FC Bondues (R1)
- FC Annecy (L2) 1–2 Grenoble Foot 38 (L2)
- FC Saint Cyr Collonges-au-Mont-d’Or (R1) 0-0 (5-4 tab) FC Rhône Vallées (R1)
- Lyon La Duchère (N3) 3-1 Carnoux FC (N3)
- AC Seyssinet-Pariset (N3) 0–2 Istres FC (N2)
- US Saint-Malo (N2) 0-0 (4-5 tab) SC Bastia (L2)
- Yvetot AC (R1) 0–1 Bayeux FC (R1)
- US Avranches MSM (N2) 1-1 (2-0 t.a.b) FCM Aubervilliers (N3)
- Montreuil-sous-Bois FC (R1) 1-1 (4-3 tab) US Granville (N2)
- Amicale Villeneuve-la-Garenne (R2) 2-2 (2-4 t.a.b) Le Mans FC (L2)
- FC Montceau Bourgogne (R1) 0–2 Montpellier Hérault SC (L2)
- Hauts Lyonnais (N3) 1-1 (4-2 tab) US Feurs (N3)
- Is Selongey Football (R1) 2-3 Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (National)
- US Ecotay Moingt (R3) 1–11 AS Saint-Etienne (L2)
- FC Chalon (N3) 0–1 Le Puy Foot 43 (National)
- Stade Plabennecois (R1) 1-2 Vendée Les Herbiers Football (N2)
- Les Sables Vendée Foot (N3) 2–1 AG Plouvorn (R1)
- Ancienne Château-Gontier (R1) 0-4 En Avant de Guingamp (L2)
- Stade Lavallois Mayenne Football (L2) 6-0 Saint-Pauloise FC (R1-Réunion)
- Espoir de Sainte-Luce (R1-Martinique) 0–4 GSI Pontivy (N3)
- US Concarneau (National) 1–0 Stade Briochin (National)
- L’Union Saint-Jean FC (R1) 1–2 US Orléans Loiret Football (National)
- SA Mérignac (R1) 1-0 Pau FC (L2)
- FC Marmande 47 (R1) 0–0 (1-4 t.a.b) FC Bassin Arcachon (N3)
- AS Mazères Uzos Rontignon (R1) 3–4 FC Girondins de Bordeaux (N2)
- Canet-en-Roussillon FC (N3) 1–0 Rodez Aveyron Football (L2)
- US Sarre Union (R1) 0–6 FC Sochaux Montbéliard (National)
- FC Freyming (R2) 1-0 Racing Besançon Football (N3)
- Sarreguemines FC (R1) 3–4 AS Nancy Lorraine (L2)
- ASC Biesheim (N2) 1-1 (9-8 tab) Red Star FC (L2)
- US Raon-l’Etape (R1) 2-2 (4-1 t.a.b) FC Mulhouse (N3)
- Union Foot Touraine (N3) 0–2 ES Troyes Aube Champagne (L2)
En savoir plus sur
44 tirs au but pour 3 ratés… match irrationnel et record en Coupe de France entre deux clubs de R1 !
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer