Coupe de France : tous les résultats du 8e tour

La faucheuse de la Coupe de France a de nouveau sévi. Ce week-end se jouait le 8e tour de la plus vieille des compétitions françaises et les exploits ont indéniablement été au rendez-vous. Après Boulogne et Clermont au tour précédent, trois équipes de Ligue 2 ont encore pris la porte : Pau, éliminé par la formation de R1 de la SA Mérignac (1-0), Rodez, sorti par les joueurs de National 3 de Canet-en-Roussillon (1-0), et enfin le Red Star, surpris par le club de N2 de Biesheim (1-1, 9-8 tab).

Petit poucet de la compétition, l’US Ecotay Moingt (R3) a vu son rêve s’achever face à Saint-Étienne (1-11), tandis que le FC Freyming (R2) a surpris Besançon (N3) et devient donc le nouveau "petit" de la compétition. En parallèle, les deux formations de R1, Steenvoorde et Béthune, nous ont offert un match record avec une séance de 44 tirs au but, dont 37 convertis à la suite. Ce sont finalement les Béthunois qui l’ont emporté au terme d’une séance irrespirable (0-0, 20-21 t.a.b.).

Bordeaux revient de très loin

Mené 3-0 à la mi-temps contre l’AS Mazères (R1), Bordeaux a de son côté signé l’un des retournements de situation les plus marquants de la saison en s’imposant 4-3, avec notamment trois buts marqués en l’espace de 15 minutes. Reims a sorti Torcy sans trembler (1-5), Montpellier a pris le meilleur sur Montceau (0-2), formation de R1, tandis que Troyes l’a emporté contre l’UF Touraine, non sans problèmes (0-2).

C’est aussi passé de peu pour Le Mans et Bastia, tombeurs aux tirs au but de Villeneuve-la-Garenne et de Saint-Malo, mais bel et bien qualifiés. Le tirage au sort du 9e tour de Coupe de France (32es de finale) aura lieu ce lundi 1er décembre à partir de 19h, au Parc des Princes. Il marquera surtout l’entrée en lice des formations de Ligue 1, qui pourront croiser la route des rescapés amateurs ou semi-professionnels.

